Los rivales más complicados a los que podría enfrentar River en la Sudamericana

Poco a poco, desde el Millonario empiezan a tomar nota de los posibles equipos con los que se cruzarían en el certamen internacional.

Con la eliminación del Boca Juniors del Torneo Clausura, se confirmó que River Plate jugará la Copa Sudamericana del año que viene. En ese contexto, en Núñez ya van tomando nota de los posibles rivales que podría tener el Millonario en el certamen internacional el año que viene.

De los por ahora 36 equipos clasificados (faltan ocho) hay de todo para analizar por parte del Millonario. Al equipo de Marcelo Gallardo se le sumará una lista de equipos pesados a los que no necesariamente tenga que enfrentar en la fase de grupos, dado que compartirá el Bombo 1 con varios de ellos (se determina por ranking Conmebol). Eso sí: los cruces podrían empezar en la etapa de mata-mata.

Ahí, uno de los que se lleva los flashes es el Santos, que este domingo ganó, se salvó del descenso y se clasificó a la Sudamericana en el 12° puesto del Brasileirao. Rápidamente más de uno ya empezó a pensar en Neymar jugando en el Monumental en una hipotética instancia avanzada de la competición, aunque todavía no está confirmado que siga en el club en el 2026, más allá de que anunció que se operará la rodilla para llegar bien al Mundial.

image

Gremio, Bragantino y Atlético Mineiro completan el listado de brasileños confirmados a los que pueden sumarse tres más que todavía sueñan con la Libertadores: el San Pablo de Crespo, que terminó octavo y evitará la Sudamericana si Cruzeiro o Fluminense ganan la Copa Brasil (liberan un cupo); el Corinthians, que fue 13° y está en semis de la Copa Brasil (si es campeón, a Libertadores); y el Vasco da Gama, afuera de todo pero en semis de Copa Brasil, por lo que irá a Sudamericana si la pierde (los de arriba le bajan un cupo) o Libertadores si la gana.

Después, hay equipos con un nombre importante en el continente que buscarán relanzarse el año que viene en esta competición: Millonarios, América de Cali, Olimpia y la U. de Chile, luego de haber sido protagonista en este 2025 por cuestiones ajenas al campo, son posibles rivales a tener en cuenta.

Los rivales que serán desconocidos para River

Por su parte, en el desglose también hay clubes que quizás no se encuentran en el radar de la mayoría de los hinchas Millonarios. Ahí, por ejemplo, se encontraría el Recoleta FC, que en el 2022 jugaba en la Tercera División, el año pasado ascendió a Primera y fue el quinto mejor del 2025 en Paraguay. Su estadio, el Roque Battilana, no fue habilitado por la APF para esta temporada por cuestiones de VAR y tecnología (tiene capacidad para 6mil espectadores), por lo que hizo de local en el Luis Alberto Salinas, con lugar para 10mil personas. Fue noticia el fin de semana pasado porque su presidente, Luis Vidal, ingresó a jugar en la última fecha a sus 51 años.

image

Otro, Alianza Atlético Sullana (Perú), que tiene su estadio en obra (se llama Campeones del 36) y no lo podrá usar, nunca salió campeón de su país y jugará Sudamericana por quinta vez (2004, 2005 y 2009). También de Perú es Deportivo Garcilaso (no confundir con Real Garcilaso, hoy llamado Cusco FC), que cuenta con el ex Estudiantes Ezequiel Naya y juega en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, a 3.400 metros de altura. El Cienciano, verdugo del Millo en la final de la Sudamericana 2003, también juega a ese nivel sobre el mar.

Con respecto a Uruguay, está clasificado Racing de Montevideo, el club del cual Fernando Cavenaghi es presidente y director deportivo: fue séptimo en la anual, disputará este torneo por tercera vez consecutiva (16vos en 2024 y fase de grupos en 2025) y juega en el Parque Osvaldo Roberto, de 8.500 espectadores de capacidad.

Venezuela, por su parte, aporta como equipo más curioso a Metropolitanos, fundado en el 2012 y de incipiente crecimiento internacional: jugó Libertadores en 2023 y Sudamericana en 2021, 2022, 2024 y 2025.