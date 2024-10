Malas noticias en Lifune, con robos y violencia en el fútbol

A través de sus redes sociales, la institución contó los hechos y lamentó que no sea el primero de este tipo:

"La inseguridad y el destrato hacia las instituciones deportivas. Durante el fin de semana ,nuestro Club sufrió el robo de dos Ventanas completas y una Puerta doble en el sector de ingreso al Club. La zona de ciudad deportiva es una boca de lobo a cualquier horario y más de noche, ya que no hay Iluminación. Un llamado a la solidaridad, a las autoridades , a la policía, y seguridad urbana. Sabemos de hechos similares a otros clubes. Necesitamos que entre todos podamos mejorar la seguridad por el bien de muchas familias que a diario asisten a nuestras actividades deportivas. Lamentable, llegar al club y encontrarte con cosas así".

Se adjuntó un video en el que se ven imágenes del lugar.

Robos en el club Patagonia.mp4

Violencia en el fútbol: batalla campal en Villa Iris-Eucalipto

En Lifune, los partidos de primera cierran las jornadas que habitualmente comienzan con otras categorías. Fue el caso de Villa Iris-Patagonia, donde desde el partido de sexta la violencia comenzó a ganar terreno. Dos jugadores de la visita fueron agredidos tras finalizar el cotejo de esa categoría, pero incluso después de que dos menores sufrieran golpes, la actividad continuó.

El triunfo de Villa Iris por 3 a 2 en la división B quedó como una anécdota, porque tras un partido muy caliente y luego del pitazo final, las agresiones verbales se transformaron en físicas.

La cancha de Villa Iris, también en la Ciudad Deportiva, no tiene divisiones entre las hinchadas, aunque eso no justifica la batalla campal que se desató entre gente que fue a ver el partido y hasta integrantes de los dos planteles que se esquivaron el cerco perimetral. Cabe mencionar que las familias de los protagonistas suelen poblar las adyacencias en todas las canchas y al ver que los allegados estaban en conflicto, los jugadores intervinieron. Los policías presentes no alcanzaron a evitar el enfrentamiento y hubo varios heridos.

A través de su directiva, Eucalipto Blanco realizó una denuncia y ahora habrá que esperar tanto la resolución deportiva como la penal sobre los hechos de violencia que marcaron la tarde del domingo.