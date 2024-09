Deportes La Mañana Maravilla Martínez Maravilla Martínez salió a dar explicaciones tras la derrota de Racing en la Copa Sudamericana

El delantero y goleador de Racing no esquivó el bulto y habló tras la derrota de su equipo frente a Athletico Paranaense.







Maravilla Martínez

Racing Club no pudo traerse un resultado positivo en su visita a Brasil y cayó 1-0 frente a Athletico Paranaense en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Gustavo Costas mostró una actitud ofensiva desde el inicio, pero la falta de efectividad en sus delanteros le impidió conseguir el tan ansiado gol de visitante. Ahora, el equipo de Avellaneda deberá revertir la serie en su casa, el Cilindro, donde ha demostrado ser fuerte a lo largo de la competencia. Maravilla Martínez habló tras la derrota y mostró optimismo con poder revertir el resultado.

El desarrollo del partido en el Arena da Baixada dejó un sabor amargo en los jugadores de Racing, en particular para Maravilla Martínez, quien tuvo en sus pies varias oportunidades para marcar, pero no logró concretar. Tras el encuentro, el delantero no ocultó su frustración y realizó una autocrítica sobre su rendimiento.

Maravilla 1.jpg Maravilla Martínez Maravilla Martínez habló tras la derrota de Racing en la Copa Sudamericana "Me quedaron un poco cruzadas. La realidad es que no tenía ángulo. Tuve el arco cerrado y ellos se quedaron con el partido", reconoció en una entrevista pospartido. A pesar de las ocasiones generadas, el atacante no pudo romper el cero, lo que finalmente inclinó la balanza a favor del equipo local.