Maravilla Martínez sufrió un violento robo a su complejo deportivo y tomó una medida contundente

Adrián Maravilla Martínez recibió una triste noticia en la previa de año nuevo al anoticiarse sobre un impactante robo que sufrió su complejo deportivo en horarios aproximados a las tres y cuatro de la madrugada del 28 de diciembre. El hecho delictivo quedó registrado en las cámaras de seguridad del espacio y las imágenes del momento fueron difundidas.

Luego de la dolorosa noticia, la cuenta oficial en Instagram del complejo compartió las imágenes y realizó un breve comunicado sobre lo ocurrido: "Chicos lastimosamente ya sabemos quienes son y donde fueron con las cosas por favor traerlas nuevamente.! No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron y las cagadas que se mandaron… les esperamos", escribieron en las redes sociales junto al video que muestra a un grupo de jóvenes encabezando el ataque.

Lo llamativo de la publicación hecha por el complejo del delantero de Racing es que invitan a los autores del hecho a devolver el material robado para evitar denuncias y posibles allanamientos.

Racing anunció la renovación de Gustavo Costas: hasta cuándo sigue

El anuncio se hizo oficial. Racing, en su página web, confirmó la continuidad de Gustavo Costas al mando del plantel de primera división. El entrenador campeón de la Copa Sudamericana firmó la renovación de su contrato hasta fin de 2028, que coincide con el término de la gestión presidencial de Diego Milito. "El objetivo es el mismo de siempre y todos los que estamos en Racing: poner a Racing en lo más alto", escribieron.

"Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing. Pero jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide", dijo Costas, con enorme satisfacción.

Diego Milito, por su parte, destacó la consolidación del plan futbolístico que encabeza Costas porque "reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años".

A pesar de las frustraciones que sufrió el equipo en el último semestre del 2025 donde quedó eliminado de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, la dirigencia racinguista apostará a la continuidad del entrenador de 62 años, más de 10 días después de haber perdido la final del Torneo Apertura ante Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero.

Así, Costas podrá llegar a cinco años dirigiendo ininterrumpidamente a Racing. El entrenador inició su tercer ciclo en la ´Academia´ el 18 de diciembre de 2023 y, desde aquel entonces, dirigió 111 partidos de los cuales ganó 62, empató 17, perdió 32 y conquistó dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.