Marcelo Gallardo y una fuerte definición sobre la competencia interna tras limpiar a González Pirez

Varios de los referentes de Marcelo Gallardo en el pasado perdieron lugar en la última fecha y el DT no se quedó callado.

Marcelo Gallardo dejó en claro, una vez más, cuál es su filosofía respecto a la competencia interna en River. Luego del triunfo ante San Martín de San Juan, el entrenador utilizó la conferencia de prensa para enviar un mensaje contundente a su plantel: "Los jugadores tienen que entender que aprovechar los minutos es fundamental: hay once que entran, otros doce que van al banco y otros tantos que se quedan en Ezeiza".

El entrenador no suele dar nombres en sus declaraciones, pero el trasfondo de su discurso dejó entrever una referencia a jugadores como Ignacio Fernández, Leandro González Pirez y Federico Gattoni, quienes no fueron convocados para el partido en San Juan. Si bien Nacho sumó 26 minutos ante San Lorenzo, Pirez aún no debutó en el Apertura y Gattoni tampoco.