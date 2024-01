Marcos González, DT de Deportivo Rincón, sobre Roca: "son insoportables"

"Jugamos con un equipo muy mañoso, protestan todo. No se si fue penal o no, no me interesa. Creamos más situaciones que ellos. Cuando jugas contra esta clase de equipos que se la pasan protestando en el banco... bueno, ahora entiendo porqué pasó lo que pasó con La Amistad. Alguien lo tiene que decir, son insoportables. Más allá que nosotros no hicimos el partido que teníamos que hacer, contra un equipo que viene a hacer lo que hizo Roca es imposible jugar. Tienen buenos jugadores pero se la pasan protestando. Los jugadores de Roca están acostumbrados. Se la pasan protestando, insultando, gritando. Pero bueno, yo ya sabía contra quien jugaba", declaró González a la transmisión de LU19.