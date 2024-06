Marcos Rojo reveló que Messi lo llamó para ir al Inter Miami pero lo rechazó para quedarse en Boca

Además de abordar su expulsión, Rojo habló sobre una conversación que tuvo en enero con Messi, quien lo invitó a unirse a Inter Miami. “En enero me llamó Leo. No cualquiera, ni un intermediario. Hablé con Messi y me dijo de la posibilidad de ir a Inter. Imaginate lo que representa eso para cualquier futbolista”, reveló Rojo. Sin embargo, decidió quedarse en Boca por su reciente renovación de contrato y su compromiso con el club. “Le dije a Román que si él me necesitaba, yo me iba a quedar. Yo estoy ciento por ciento convencido de seguir en Boca y lo quiero seguir haciendo”, añadió.

Rojo 2.jpg Marcos Rojo y Messi

Qué dijo Marcos Rojo sobre su charla con Diego Martínez

Marcos Rojo también se refirió a su relación con el entrenador Diego Martínez, desmintiendo los rumores de conflictos internos. “Con el técnico también tenemos una relación muy buena. Se han dicho muchas tonterías, y por él también es que decidí salir a hablar. Diego es un gran entrenador, desde que llegó a Boca está trabajando mucho. Nos estamos conociendo, hace poco que trabajamos juntos y me siento muy cómodo con él y con el cuerpo técnico”, aclaró.

El capitán de Boca aprovechó para destacar su compromiso con el equipo y su deseo de recuperar el nivel que mostró en el pasado. “Me queda de contrato este año y todo un año entero, y voy a tratar de mejorar en lo que tenga que mejorar y volver a mi nivel, porque me encanta jugar en Boca, defender la camiseta, jugar en La Bombonera. Yo disfruto mucho estar en Boca. Tendré que mejorar, trabajar y esforzarme más para seguir teniendo mi lugar acá, que es donde me gusta estar”, afirmó.