Maronese logró un título basado en jerarquía y personalidad

Maronese vive un momento que esperó durante 13 años. Estar en lo más alto no es cosa de todos los días y el Dino llegó a la cima de Lifune ganando el Oficial de la "A" de punta a punta con un plantel de excelencia para lo que es el fútbol regional. El título llegó tras la igualdad sin goles frente a Centenario en el gigante del barrio Sarmiento, una fecha antes del final.

"Hay que disfrutar porque en el fútbol todos sabemos que son más las malas que las buenas. Gracias a Dios a uno le ha tocado varias veces salir campeón. Esta tiene un gustito especial porque era una liga muy competitiva, donde había muchos equipos que se habían armado bien. Haber salido campeón una fecha antes no es poca cosa", dijo Vázquez en el mano a mano con LM.

"Nosotros sabíamos y teníamos la confianza. Lo mirás al que tenés al lado y sabés que va a estar a la altura en todas las circunstancias. Eso seguramente pesó y hemos resuelto muchos partidos chivos de visitante", opinó el "10".

El partido decisivo de la penúltima fecha con Centenario fue muy caliente, con mucha pierna fuerte y poco juego. Entre los nervios y el estado irregular del campo de juego, estaba difícil para los encargados de generar fútbol. Por eso Hugo Silva lo sacó promediando el primer tiempo y el Burro se enojó con el cambio. "Voy a pedir disculpas porque a uno no le gusta salir en estos partidos. Uno tiene la confianza de que quede una y pode resolver. Son cosas del partido", explicó con sinceridad.

"No es fácil jugar. A veces querías dar el pase fácil y se te levantaba, lo mismo para trasladar. A ellos también los perjudicó (el campo de juego). Pero creo que una de las características del equipo fue adaptarse a todas las situaciones en cada partido, en cada cancha. En todos los contextos: vientos, frío, lluvia. Tener gente grande que sabe manejar las emociones y los entornos, nos dio una ventaja sobre los demás", argumentó.

Contra La Colonia Vázquez anotó un gol pero fue anulado por Gonzalo Escobar, que cobró mano del volante ofensivo. Desde la tribuna pareció mano pero al toque JM le hizo gestos al juez diciendo que no era. "Siento que me pega de lleno en el pecho, pero me pude haber equivocado", comentó sobre la acción.

maronese vazquez.png

En un grupo con varios puntos altos, el arquero fue muy importante porque respondió cada vez que lo llamaron. Aldalla explicó que vivió el partido en Centenario "con mucha tranquilidad, el equipo también. Sabemos que ellos se jugaban mucho, nosotros teníamos una chance más. Hicimos un partido tranquilo, donde tampoco nos complicaron".

Después de llegar lejos en distintos torneos y masticar bronca, Alan vive la consagración como uno desahogo. "Hace tres años que venimos comiendo mierda. Este es un premio a los que volvemos al club y tratamos siempre de ganar algo. Uno que es de un lugar lejano pasa las más difíciles porque la familia está lejos. Es una alegría muy grande, estoy muy contento", afirmó el guardameta.

Consultado por un momento simbólico de la campaña, Aldalla coincidió con algunos compañeros en marcar el triunfo sobre Deportivo Rincón como visitante. "Por más que fue la segunda fecha, de ahí arrancó algo. Somos un grupo muy unido, con jugadores de mucha experiencia. Se nos dio por mucho laburo. Es un premio", declaró el "1".

En cuanto a lo grupal, en un vestuario que tiene mucha jerarquía, Alan destacó la convivencia entre los futbolistas. "La llevamos muy bien, somos personas muy humildes, buenas. Podemos dialogar todos los días, llevarnos una buena amistad y fue un grupo lindo y muy feliz", finalizó el arquero campeón de Lifune.