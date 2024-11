Martín Demichelis complicado: su figura argentina se descontroló, quiso pelearse y lo expulsaron

El encuentro fue clave para el equipo de Demichelis, quien asumió el mando de Monterrey hace apenas dos meses y medio, tras haber sido desvinculado de River y haber rechazado una oferta de Rosario Central. La victoria contra León no solo significó el pase a la siguiente fase, sino que también marcó el final de una fase regular en la que Demichelis enfrentó algunos desafíos iniciales, con una racha de empates y derrotas que levantaron rumores sobre su continuidad. Sin embargo, cinco triunfos seguidos, entre ellos un memorable 4-2 frente a Tigres en el clásico, equilibraron la balanza a su favor y cimentaron su lugar en los cuartos de final.

No obstante, la nota del partido fue el altercado que protagonizó Lucas Ocampos, mediocampista de Monterrey, con Edgar Guerra, volante de León, que derivó en la expulsión de ambos jugadores. Todo comenzó cuando Guerra le cometió una dura infracción a Ocampos, quien reaccionó con empujones y un intento de golpe, lo que llevó al árbitro César Ramos a mostrar la tarjeta roja para ambos. La reacción de Ocampos sorprendió a muchos, especialmente por tratarse de un jugador con una vasta experiencia en el fútbol europeo y, en general, con pocas expulsiones en su carrera.

Al finalizar el partido, Demichelis salió en defensa de Ocampos, explicando que el mediocampista sintió que la falta de Guerra tenía la intención de lastimarlo. “Lucas es un excelente chico y un gran compañero. Cualquiera que lo conoce sabe la clase de persona que es y la jerarquía que aporta al equipo”, señaló el DT de Rayados, justificando la reacción del futbolista argentino.

Ocampos 1.jpg Lucas Ocampos y Martín Demichelis, post-expulsión

El pedido de disculpas de Lucas Ocampos

Además, reveló que Ocampos reconoció su error ante sus compañeros en el vestuario y se disculpó, dejando en claro su arrepentimiento y su deseo de que esta situación no vuelva a repetirse. “Lucas mismo llegó al vestuario, levantó la mano y reconoció haberse equivocado”, comentó Demichelis, destacando el carácter autocrítico de su jugador.

A través de sus redes sociales, Ocampos también expresó su arrepentimiento, subrayando que esa no es la imagen que desea proyectar. En su cuenta de Instagram, escribió: “No quiero pasar por alto y me quiero tomar un momento para pedir disculpas por mi reacción. No es la imagen que quiero transmitir ni la que esta institución se merece. Vamos todos juntos a la liguilla”. Este mensaje fue acompañado de una fotografía en la que se le ve acompañado por Héctor Moreno y Sergio Canales, dos de los jugadores más experimentados de Rayados, quienes fueron al vestuario del árbitro Ramos junto a Ocampos para pedir disculpas y tratar de moderar el informe del árbitro sobre el incidente.