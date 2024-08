Martín Demichelis habló por primera después de su polémica salida de River

Antes de abordar el avión rumbo a su nuevo destino, Demichelis reflexionó sobre su paso por el club de Núñez, calificándolo como "la transición más difícil de la historia de River". El exdefensor explicó que, aunque hubo muchas dudas cuando asumió el cargo, lograron cumplir con varios objetivos a corto plazo que muchos no habían anticipado. "Con toda la responsabilidad necesaria habíamos encarado el post Marcelo Gallardo, que fue la transición más difícil en la historia de River. Hemos hecho muchas cosas bien y otras no, pero conseguimos cosas a corto plazo que muchos no lo imaginaban", expresó Demichelis, en alusión al desafío de tomar las riendas del equipo tras la exitosa era de Gallardo.

El entrenador también explicó su participación en la transferencia de Maximiliano Meza, quien dejó Monterrey para unirse a River Plate. Según Demichelis, su intervención fue clave para destrabar la situación, ya que Meza había expresado su deseo de unirse al club argentino y sentía que su ciclo en Monterrey había llegado a su fin.

Demichelis 1.jpg Martín Demichelis

Martín Demichelis habló sobre la situación de Maxi Meza

"Creo que los dirigentes de la institución no podían, sin un entrenador asegurado, liberar a una de las máximas figuras del equipo. Lo mío se decidió el domingo al mediodía y apenas terminamos de darnos la mano lo que hice fue hablar con Maxi, quien me expresó sus ganas de venir a River", detalló.

Demichelis también aclaró que, aunque había rumores de que su presencia en Monterrey había sido un obstáculo para la salida de Meza, él no quería retener a un jugador que ya no deseaba estar en el club mexicano. "Ya se estaba diciendo que yo había sido una traba de momento, pero cuando hay una decisión emocional de un jugador al que solo le quedaban cuatro meses, que sentía que se había vaciado, yo no quiero a nadie que no quiera estar", afirmó.