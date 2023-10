Martín Demichelis, picante en conferencia de prensa: "River es diferente"

"Todo lo que significa con respecto a Boca, nosotros lo demostramos e hicimos lo que teníamos que hacer el domingo pasado. Y sobre todo las formas para ganar el clásico, que a esta institución la identifican. Fuimos muy protagonistas, nací en esta casa y tanto los jugadores como yo sabemos lo que es River. Sin hacer tiempo: ningún jugador mío se acalambró y se tiró al piso. Es un River integral, una forma de vivir que es una grandeza para vivir, no es sólo fútbol. River es diferente, no cambio por nada el haber ganado los dos clásicos y de la forma que los ganamos", dijo el técnico en conferencia de prensa.

Demichelis no realizó declaraciones en La Bombonera después del 2-0 de la fecha anterior. "Para un entrenador no hay nada mejor que ver a los jugadores e hinchas felices. No había mejor momento que dejarlos hablar tras Boca porque son los protagonistas", declaró el técnico del Millo en ese sentido.

Con Boca en la final de la Copa Libertadores, los periodistas consultaron al DT sobre los logros de los dos equipos más grandes del fútbol argentino, que además son archirrivales y siempre están mirando lo que pasa en la vereda de en frente. "No cambio por nada haber ganado los dos superclásicos, sobre todo por la manera en que los jugamos. Sabemos lo que quiere el hincha, nunca dejamos de lado nuestras formas. La grandeza define a este River", sostuvo.