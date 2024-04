Martín Demichelis se refirió a los supuestos rumores de salida de River: "No me atan los contratos"

Al ser cuestionado sobre su posible salida en diciembre, Demichelis afirmó: "Los contratos están para cumplirlos. No es fácil Argentina a la hora de conllevar todo lo que se dice, para bien y para mal. Por eso, trato de ahuyentarme tanto en las buenas como en las malas. Yo estoy predispuesto para dar lo mejor de mí. El día que yo no pueda más, voy a ser el primero que voy a levantar la mano, independientemente de si tengo contrato o no. Porque es mi forma de ser, lo hice como jugador".