Mascherano contó qué le dijeron Messi y Di María cuando los citó para jugar los Juegos Olímpicos de París

Mascherano contó que habló con ambos para sumarlos

Es que desde que terminó aquel Preolímpico en Caracas, muchos se preguntan si habrá chances de que Lionel Messi esté junto a Javier Mascherano y el plantel en los Juegos Olímpicos. En este sentido, el Jefecito habló el pasado martes con TyC Sports y reveló que ya les planteó la situación.

"He hablado con Leo. Le hemos hecho la invitación para acompañarnos en los Juegos Olímpicos y quedamos en volver a hablar en un tiempo", comentó el ex mediocampista de la Selección Argentina, subcampeón en Brasil 2014 y único deportista en ganar dos medallas doradas en los Juegos Olímpicos.

Por otra parte, Mascherano confirmó que Di María no estará en París. "Con Ángel también hablé y me ratificó que agradecía, pero que no tiene intenciones de ir a los Juegos. Lo hemos descartado. Ya tuvo la oportunidad y fue muy noble lo que me comentó: quiere dejarle vivir a otro chico esa experiencia", expresó el DT.