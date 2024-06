Matías Almeyda defendió a Demichelis en River y tiró una bomba

El ex entrenador del Millonario salió a respaldar a su colega y destacó los logros que obtuvo hasta ahora.

Martín Demichelis ha enfrentado una montaña rusa de altibajos en su ciclo como director técnico de River Plate. A pesar de los títulos conseguidos y algunos buenos resultados, la relación con los hinchas no termina de afianzarse y las críticas se han convertido en una constante. En medio de esta tormenta de cuestionamientos, el DT recibió un inesperado respaldo de Matías Almeyda, una figura que sabe lo que es estar en su lugar y enfrentar situaciones complicadas en el club de Núñez.

Almeyda también expresó su preocupación por el poco respaldo que, según él, recibe Demichelis: "Lo veo muy solo... Es poco defendido, y de esa manera no se ve todo lo bueno que hace". Esta observación puede interpretarse de varias maneras, especialmente en relación con el apoyo que recibe (o no) de los dirigentes del club. Sin embargo, a pesar de no tener una relación cercana con Demichelis, Almeyda salió a bancarlo públicamente, destacando la capacidad y preparación del actual DT para continuar en su cargo.

"Me da mucha pena porque ha nacido en River y vino de Alemania para dirigirlo. Ojalá que siga ganando así. Lo puede hacer, tiene capacidad y está preparado. Sabe lo que le está pasando", aseguró el ex jugador y entrenador del club de Núñez.

Cómo es el momento de Martín Demichelis

Con 97 partidos en un ciclo que no termina de convencer a la gente, Martín Demichelis ha conseguido 56 victorias, 21 derrotas y 20 empates. Su palmarés incluye tres títulos importantes en su primer año (Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones y Supercopa Argentina), logros que no han sido suficientes para acallar las críticas.

Almeyda recordó su propia experiencia en uno de los momentos más difíciles de la historia de River, cuando asumió el liderazgo del equipo en el Ascenso en 2011. Comparó su situación con la de Demichelis, destacando las similitudes en los desafíos que ambos enfrentaron y la presión constante de los hinchas y la prensa.

Además, Almeyda criticó la campaña negativa que parece haberse instalado en torno a Demichelis: "Tiene más malo que bueno del comentario común, entonces la gente empieza a creer todo lo que se habla". Esta percepción, según Almeyda, afecta la forma en que se valora el trabajo del actual DT y crea un ambiente hostil que no ayuda al equipo a progresar.