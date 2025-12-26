Matías Carrera: el ex Cipo que refuerza a Deportivo Rincón para el Federal A

El León ya confirmó a varios refuerzos para el 2026: uno de ellos un conocido de la zona y de la categoría.

Deportivo Rincón se movió con celeridad en el mercado de pases con la mira puesta en una exigente temporada del Torneo Federal A y uno de los primeros refuerzos, que no pasó desapercibido en la región, fue Matías Carrera . El jugador con amplio recorrido en la categoría y experiencia en Copa Argentina se convirtió en una de las incorporaciones para el conjunto que dirige Pablo Castro .

“La verdad por mi parte muy contento, porque si bien ellos habían tenido un acercamiento el año pasado a fines de año, yo tenía muchas intenciones de irme a Chile, ya tenía algo hablado, entonces, prioricé el poder irme”, dijo Matías a LMNEUQUÉN.

El jugador llega luego de una temporada en San Antonio Unido , de la segunda división del futbol chileno, tras la salida de Cipo. Aquella experiencia en el exterior no fue la esperada, una lesión lo obligó a frenar y a pasar por el quirófano , situación que condicionó su continuidad.

“Más allá de todo, no fue un gran año, no fue un buen año en cuanto a lo deportivo. Tuve la lesión, me tuve que operar, entonces lo que uno pensaba que por ser el exterior iba a ser mejor, al final no fue tan así”, reconoció.

En su vuelta a la región, Rincón volvió a insistir como a fines del 2024 y esta vez la negociación llegó a buen puerto. “Hace como un mes atrás, Rincón se comunicó conmigo otra vez muy interesado en que yo vaya a jugar ahí. A uno como jugador también a veces le gusta sentirse querido o que alguien te quiera con tantas ganas. Entonces eso por ahí nos ayudó a tomar la decisión”, contó.

cipolletti estudiantes matías carrera.jpg

El contexto personal también fue determinante para aceptar la propuesta del conjunto neuquino. “El hecho de que yo venía con poco rodaje y tampoco tenía la posibilidad de especular mucho. Sí es verdad que tenía la posibilidad de volver a Chile, pero nada me aseguraba que iba a ser mejor, entonces priorizamos el bienestar familiar, el poder estar cerca acá de los seres queridos”, aseguró.

La experiencia en Copa Argentina y el Federal A

Carrera no dudó y destacó el proyecto deportivo del León, que afrontará su tercera temporada en el Federal A y tendrá además el desafío de la Copa Argentina, competencias que él conoce. “También me interesó mucho el proyecto, el interés que tenía la gente de Rincón en que yo forme parte del plantel y el tener la oportunidad de pelear cosas importantes, de jugar la Copa Argentina. Fueron bastantes cosas más allá del condimento futbolístico que ayudaron a tomar la decisión”, enfatizó.

De hecho, el defensor-volante sumó minutos en tres ediciones del certamen que reúne a equipos de tres categorías del futbol nacional, vistiendo la casaca del Capataz de la Patagonia. “Jugué tres Copas Argentinas con Cipolletti, 2017 contra San Lorenzo, 2018 contra Arsenal, y después con Raggio jugué contra Colón de Santa Fe”, repasó.

Nacido en San Martín del Barrio Don Bosco y formado en el Albinegro, en una etapa donde la institución tuvo un terreno sintético, Carreras hizo mención a la superficie que tanto les cuesta a los que se suman al León. “Hice inferiores en el Club Cipolletti y jugué prácticamente desde que lo pusieron hasta que lo sacaron al césped sintético. Si bien uno después se acostumbra al césped natural, es cuestión de acomodarse, de adaptarse. Siento que no voy a tener problemas, nunca lo tuve, así que trataré de dar mi mejor versión para sacarle provecho”, sostuvo.

El arribo del futbolista genera sensaciones positivas para Rincón, sobre todo por la versatilidad que puede brindarle al entrenador y al equipo en el campo de juego. “Pablo (Castro) también está al tanto de las alternativas que le puedo dar adentro de la cancha, pero no se habló de lo que va a ser el equipo del once titular, se habló de lo que pretende el club, lo que pretende Pablo con el plantel y entender los objetivos que se han propuesto”, explicó.

AS-Cipolletti-Entrenamiento Cipo(Saez-Michelena-Carrera-Noto y+) (5).JPG Matías Carrera en la pretemporada de Cipolletti y bajo la cámara de LM. Fotos: Antonio Spagnuolo

“Y también, el hecho de sumar gente que conozca la categoría, que sume jerarquía al club y todo, entonces yo creo que ha llegado el momento que se arme el equipo todo, veremos dónde estaremos y en qué posición se me necesita”, agregó sobre las charlas previas a su llegada al León.

Desde el ascenso de Rincón, el cruce con Cipolletti empezó a vivirse de manera más álgida, con tintes de partidos calientes, pero lejos de un clásico, aunque algunos lo ven de esa manera. Bajo ese contexto cada pase entre veredas es mirado de reojo por los hinchas. Pese a esto, la familia fue un pilar fundamental en la elección del club. “Mi familia obviamente, siempre en pos de que uno tenga trabajo, más allá de la camiseta o del escudo, lo importante es poder trabajar, poder tener con qué mantener a la familia y fue como que eso fue lo que más interesó. Lo vivimos con total profesionalismo, más allá de los colores, es trabajo y ojalá que toda la gente lo entienda así”, afirmó.

Más allá de sumarse al equipo del norte neuquino, en lo personal quedó una deuda pendiente con el Capataz. “Obviamente que siempre hay como un dolorcito de que este año no se pudo cerrar en Cipo, pero contentos porque vamos a tener trabajo, vamos a estar cerca, dentro de todo, de las familias. También es un desafío poder jugar fuera de lo que es el club acá en la zona”, sostuvo.

Para el jugador será una nueva temporada en la categoría y a su vez un desafío doble, volver a su máximo nivel y sumar al equipo para superar lo vivido en 2025. “Siempre es un desafío este torneo y siempre se afronta con la seriedad que merece porque no es para nada una categoría fácil de llevar ni de competir, pero siento que me ha ido bien siempre que competí en esta categoría, siento que he tenido la oportunidad de demostrar que puedo dar más. Ojalá este año que viene pueda seguir demostrando que tengo mucho más para dar”, concluyó.