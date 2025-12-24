Nuevas altas y bajas en Deportivo Rincón para la próxima temporada

El León confirmó nuevas incorporaciones y también se conocieron bajas en el plantel que disputó el Federal A 2025.

Continúan las novedades en el plantel Deportivo Rincón para la próxima temporada del Federal A . La directiva y el cuerpo técnico trabajan en el armado de un nuevo equipo, donde algunos protagonistas continuarán y otros van tomando otro camino para lo que viene.

Luego de ser ratificado como entrenador principal, Pablo Castro diagnosticó las necesidades que tiene en el plantel, teniendo en cuenta el rendimiento del año pasado y aquellos que no continuarán.

El lateral derecho Matías Carrera y el delantero Jorge Rossi fueron los primeros confirmados y luego se anunció a dos extranjeros que juegan como extremos. Se trata del colombiano Julio Jair Blanco y el chileno Alexis Valencia.

ON - Futbol Patagonia vs Alianza (3) Blanco con la camiseta de Patagonia hace un par de semanas. Omar Novoa

El cafetero, de 28 años, viene de jugar varias temporadas en Patagonia, de la capital neuquina, y mostró una buena imagen en el Regional Amateur con un par de goles. Por su parte, Valencia viene de Santiago Wanderers del país vecino, tiene 24 años y nació en Valparaíso.

Por otra parte, jugadores que vistieron la camiseta del León en la pasada temporada fueron anunciados en otros clubes. Es el caso de Agustín Osinaga, que volvió a Olimpo de Bahía Blanca, como también de Sebastián Jeldres, que se sumó a Cipolletti.

Además del Federal A, el gran desafío que tiene Rincón para 2026 es la Copa Argentina, donde será rival de San Lorenzo en 32avos de final, en un partido histórico para la joven institución que apenas tiene 13 años.