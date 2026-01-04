Milagro: en la última jugada, Enzo Fernández le dio el empate agónico al Chelsea frente al City

El Manchester City y el Chelsea protagonizaron un duelo electrizante en el Etihad Stadium que terminó en empate 1 a 1 por la fecha 20 de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola dominó la posesión y parecía tener el triunfo asegurado tras el gol de Tijjani Reijnders en el primer tiempo. Sin embargo, la jerarquía de los Blues apareció en el tiempo de descuento para rescatar un punto de oro en una cancha sumamente difícil.

La gran figura de la tarde fue Enzo Fernández , quien a los 93 minutos apareció por sorpresa detrás de toda la defensa local para empujar la pelota sobre la línea. El volante campeón del mundo sentenció la igualdad definitiva en un cierre milagroso que dejó sin respuestas al conjunto ciudadano. Con este resultado, el elenco ciudadano quedó relegado al segundo puesto de la tabla -con las mismas unidades que el Aston Villa-, mientras que la visita se mantiene expectante en la sexta colocación .

El encuentro estuvo marcado por el debut del técnico interino Calum McFarlane , tras la sorpresiva salida de Enzo Maresca del cuadro londinense. El mediocampista ex River, referente absoluto del vestuario y capitán, se acordó de su antiguo entrenador con un posteo en sus redes sociales en la previa del compromiso. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Gardelito fue contundente y escribió: "Míster, gracias por todo lo compartido y vivido en esta etapa. Aprendí mucho y valoro cada consejo ".

El recuerdo de Enzo Fernández para su ex DT Maresca

El bicampeón de América no solo fue clave en la red, sino que también tuvo palabras de reconocimiento para el resto del staff técnico saliente. "Obtuvimos dos títulos juntos que nunca olvidaré", destacó el volante al recordar los éxitos compartidos con el italiano y sus colaboradores. "Muchos éxitos para ustedes y ojalá nos volvamos a cruzar en el camino", cerró el argentino, demostrando que su compromiso con el club sigue intacto pese a los cambios.

El calendario de la Premier League no da tregua y ambos equipos volverán a la acción el próximo miércoles 7 de enero. El City buscará recuperarse frente al Brighton en su casa para no perderle pisada al líder del certamen Arsenal. Por su parte, el Chelsea visitará al Fulham en Craven Cottage con el objetivo de revalidar este envión anímico que le dio el empate agónico en Manchester.