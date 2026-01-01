Sorpresa en la Premier League: el Chelsea de Enzo Fernández se quedó sin DT

El club londinense comunicó la decisión de despedir a Enzo Maresca en las primeras horas del Año Nuevo.

El Chelsea de la Premier League, donde juegan los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho , entre otros, anunció mediante un comunicado de prensa que Enzo Maresca dejó de ser el entrenador de los Blues .

El mensaje publicado a primera hora del jueves 1 de enero, asegura: "Enzo y el club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de reconducir la temporada". La etapa de Maresca en Stamford Bridge, que duró 18 meses, llegó a su fin tras una racha de una sola victoria en 7 partidos de la Premier League, que dejó al equipo en la quinta posición de la tabla de posiciones.

En el comunicado, la institución repasó los éxitos conseguidos con Maresca y aseguró que "estos logros serán una parte importante de la historia reciente del club", le agradeció "su contribución" y le deseó "lo mejor para el futuro". "Con objetivos claves aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la UEFA Champions League, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada", amplió el texto.

image

Chelsea venía de ser abucheado el martes en Stamford Bridge, tras el empate 2-2 frente a Bournemouth, y el técnico de 45 años sufrió duras críticas cuando decidió reemplazar a Cole Palmer. Según fuentes, el principal motivo de su marcha es el deterioro de las relaciones con la directiva del club, ya que Maresca había manifestado públicamente su desacuerdo con los propietarios del Chelsea en varias ocasiones.

El entrenador había dicho el mes pasado que vivió "las peores 48 horas" de su etapa en el club, en los días previos a la victoria por 2-0 contra Everton. Maresca, que llegó a Chelsea en julio de 2024, llevó al club de vuelta a la UEFA Champions League en su primera temporada, al terminar 4° en la Premier League, además de ganar la Conference League y la primera edición del nuevo Mundial de Clubes. Chelsea todavía no confirmó quién asumirá el cargo de forma interina de cara al partido del domingo contra Manchester City.

El golazo de Enzo para el Chelsea que empató contra el Bournemouth

Como acostumbra en cada fin de año, la Premier League no se detiene y se encuentra disputando una fecha entre semana que inició ayer y finalizará en 2026, más precisamente el 1° de enero. Con Enzo Fernández como protagonista, el Chelsea empató con Bournemouth por 2 a 2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2006092439183049203?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2006092439183049203%7Ctwgr%5E2d3a76d4ee7401e29032a56f4814f7ea73c52124%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fel-golazo-enzo-el-chelsea-y-la-derrota-del-aston-villa-del-dibu-martinez-la-premier-league-n1223318&partner=&hide_thread=false UFFF, QUÉ GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ.



LA COLGÓ DEL ÁNGULO. pic.twitter.com/OnAJioDyMd — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 30, 2025

Con Alejandro Garnacho y Enzo de arranque, el equipo londinense buscaba los tres puntos que lo devolvieran a los puestos de Champions League. Las Cerezas, por su parte, contaron con Marcos Senesi de titular, en los puestos de abajo dela Premier League y sin ganar desde finales de octubre.

Con un comienzo movidito, los Blues lograron un empate parcial, luego de conceder un gol en los primeros diez minutos. Enzo y Garnacho se unieron para conseguir el 2-1 pero a los 5 minutos Justin Kluivert lo volvió a igualar.

Así las cosas, en 27 minutos el partido ya estaba 2 a 2 y ese terminó siendo el marcador final. Los Blues nuevamente dejaron ir dos puntos vitales en la lucha por el ingreso a las copas mientras que el Bournemouth de Senesi y Julio Soler se sigue complicando en la tabla de posiciones.