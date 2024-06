Néstor Pekerman contó por qué nunca llegó a ser el DT de Boca

El exentrenador de la Selección argentina explicó detalles por el cual no llegó a buen puerto la negociación con Juan Román Riquelme para ser entrenador del xeneize.

En más de una oportunidad el ex jugador y ahora dirigente a lanzado varios nombres en el mercado para poder traer a la institución debido a su jerarquía y la capacidad que podrían tener siendo parte de la institución. El entrenador José Pekerman es una de las personas con las que el presidente del xeneize ha insistido pero no pudo llegar a un arreglo para que se ponga el buzo azul y oro a pesar de haber estado en conversaciones constantes para que tome el control del primer equipo.

El ex entrenador de la Selección de Colombia mostró interés por embarcarse en el mundo Boca para surfear un camino deportivo que lleve al club a batallar por la ansiada séptima Copa Libertadores. Pero, finalmente, distintas negociaciones no llegaron a buen puerto y no pudo concretarse el arribo.