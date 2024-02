No puede anotar: la increíble cantidad de goles que erró Edinson Cavani

El uruguayo Edinson Cavani ya tuvo la pretemporada que necesitaba en Boca para acondicionarse físicamente, aunque luego del partido contra Sarmiento también parece requerir una limpieza energética. El delantero Xeneize erró una increíble cantidad de goles y no puede romper su mala racha.

En 18 partidos jugados, el ex Paris Saint Germain solo pudo anotar tres goles. Hoy tuvo a Kevin Zenón como socio de lujo. El ex volante de Unión le facilitó varias asistencias, que el uruguayo no pudo convertir. Luego de todas estas situaciones, llegó el empate del equipo de Junín.