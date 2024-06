"No te voy a responder", la dura frase de Lionel Scaloni en medio de la conferencia de prensa

Lionel Scaloni, acompañado por Nahuel Molina, respondió preguntas de la prensa sobre el próximo encuentro y el estado del campo de juego. "Perdoname, no te la voy a responder, con todo respeto. No vi la cancha todavía, pero ya está, ya dije lo que tenía que decir y creo que es tiempo pasado", comentó Scaloni al ser consultado sobre el estado del césped del MetLife Stadium. "Ahora hay que adaptarse a lo que hay, no tengo mucho más que decir porque no quiero tampoco incidir en ese aspecto, porque es igual para todos y ya está. Todavía no lo vi", agregó.