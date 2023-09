Oscar Ruggeri le dio una contundente sugerencia a Martín Demichelis

"Fue uno de nuestros peores partidos, sino el peor desde que asumí", admitió Demichelis en una conferencia de prensa postpartido. "Me voy preocupado, hay que trabajar para buscar soluciones lo más rápidamente posible", añadió, asumiendo la responsabilidad como entrenador.

El exfutbolista y columnista de ESPN, Oscar Ruggeri, no pasó por alto la situación de Demichelis y lanzó una advertencia al entrenador: "Tiene que tranquilizarse Demichelis para manejar el vestuario". Ruggeri enfatizó la importancia de la gestión del vestuario y advirtió: "Manejá el vestuario, porque sino te vas a tener que ir".

Ruggeri también se refirió a la presión sobre Demichelis para hacer cambios en el equipo y respaldó a ciertos jugadores, como Enzo Pérez, quien, según él, debería seguir siendo parte fundamental del equipo. Además, destacó que la derrota en la Copa Libertadores no debería recaer únicamente en un jugador, como Milton Casco.

“Enzo Pérez va a jugar hasta fin de año y lo va a hacer bien. Si vos querés cambiar la forma de jugar, sacalo. Lo tenés que sacar”, explicó Ruggeri antes de referirse a la supuesta intención de hacer un cambio generacional en el equipo: “Esas son las cosas que a mí me hacen un poco de ruido. Este es el plantel que agarró Demichelis. Salió campeón. Era el momento de decirles (a los dirigentes) si no querías a Maidana, no querías a éste otro...’”.

Martín Demichelis Oscar Ruggeri 2.jpg

“No podés estar probando para dentro de seis meses. Tenes que terminar el año de la mejor manera. En estos dos equipos, es todos los días. Se levantan mañana, y la gente va a la cancha”, cerró.

Más allá de las tensiones y las críticas, River Plate tiene dos semanas para trabajar en la corrección de errores y buscar recuperar su mejor forma antes de su próximo partido en la Copa de la Liga Profesional. La situación está lejos de ser desesperada, pero la exigencia en el club es constante, y Demichelis deberá encontrar soluciones para enderezar el rumbo del equipo.