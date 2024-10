Oscar Ruggeri reveló quién tiene que ser el nuevo DT de Boca

Tras la salida de Diego Martínez de Boca en este último fin de semana, todavía no se sabe quién será el DT que lo reemplace.

Uno de los comentarios más llamativos provino de Oscar Ruggeri, ex jugador de Boca y campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986. Durante su participación en el programa ESPN F90, Ruggeri sorprendió al proponer a Gabriel Heinze como el candidato ideal para asumir el cargo en Boca. "Riquelme tiene que darle las llaves del club a Heinze. Si yo fuera él, me siento en el palco y ahí está Heinze", afirmó el Cabezón, refiriéndose a la personalidad fuerte y capacidad táctica que caracterizan al Gringo, quien tuvo un paso reciente por Newell's Old Boys.