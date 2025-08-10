Otra vez con escándalo: el polémico gol de Barracas en el triunfo ante Aldosivi que convalidó el VAR

El Guapo sumó de a tres para quedar en la cima del grupo B, pero abrió el marcador con un tanto dudoso y generó debate en las redes sociales.

El sorprendente Barracas Central de Rubén Insúa se convirtió en el nuevo líder de la zona B, pero no sin polémica: venció 3-1 a Aldosivi como local , aunque el primer tanto estuvo varios minutos bajo revisión por una posible posición adelantada. De hecho, el gol fue motivo de discusión a través de las redes sociales por el trazado de líneas llevado a cabo por los árbitros del VAR, ya que daba la impresión de que el futbolista del Guapo estaba inhabilitado.

La jugada comenzó desde los pies de Rafael Barrios, quien disputó el balón, desbordó y tiró un centro impreciso que pasó al otro carril. Rodrigo Insúa, luego, lo volvió a tirar al área y Facundo Bruera apareció por delante de los defensores para empujarlo y abrir el marcador. A primera vista, todo parecía indicar que el romperredes se encontraba en offside , pero el árbitro Darío Herrera decidió ampararse en sus laderos para confirmar la conquista.

De hecho, el juez tuvo que esperar varios minutos hasta que Luis Lobo Medina , uno de los colegiados con peores desempeños del fútbol argentino, le dio el visto bueno para que la convalidara. Las dudas surgieron cuando la transmisión de la televisión exhibió las líneas para justificar el cobro, ya que no quedaron del todo claras: una de las rayas está en el aire, mal perfilada , y no se condice con la que fue delineada por la tecnología.

LAS LÍNEAS DEL VAR: el trazado que confirmó la habilitación de Bruera en el gol para el 1-0 de Barracas Central ante Aldosivi en el #TorneoClausura . ¿Qué te parece? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/nPw7pdvfts

El elenco de Parque Patricios, aún así, hizo méritos para ratificar el triunfo. Gonzalo Morales amplió diferencias apenas comenzando el complemento, Tiago Serrago descontó para el Tiburón al rato, y el propio Bruera estampó el resultado final que le permitió al conjunto comandado por el ex DT de San Lorenzo quedar en la cima de su grupo. Mariano Charlier, estratega de la visita, fue consultado con respecto a la escandalosa acción en conferencia de prensa.

El DT de Aldosivi le restó importancia a la polémica

Lejos de buscar excusas, admitió que la posición del 9 era antirreglamentaria, pero que el cuadro marplatense no tuvo una buena tarde: "No creo que esté alevosamente adelantado porque con las cámaras lo tendrían que haber visto, tendría que haber saltado, yo no lo vi todavía. Si fue tan finito como a mí me dijeron en el vestuario, ahí no hay mucho para hacer". En cualquier caso, Barracas sumó de a tres y está en zona de acceso a Copa Sudamericana.