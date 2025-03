Polémica por la foto de la hija de un árbitro argentino en su UPD que se volvió viral

Germán Delfino, ex árbitro

El ex árbitro Germán Delfino quedó en el centro de la controversia luego de compartir en sus redes sociales una imagen que desató un sinfín de críticas. La foto, en la que aparece junto a su hija vestida con un diminuto vestido que lleva una frase polémica, generó indignación y repudio en la previa del inicio del ciclo lectivo.

La publicación no tardó en viralizarse y desató una ola de cuestionamientos por parte de los usuarios, quienes no solo criticaron el mensaje en sí, sino también la decisión de Delfino de compartir la imagen en un espacio público.

Delfino 1.jpg La foto de la polémica de Germán Delfino

El repudio en redes y la indignación generalizada contra el árbitro

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. "Podés ser mal árbitro y mal padre", "Se lo toman con humor pero es muy grave", "No puede dar ese mensaje" y "Esto es un montón", fueron algunas de las reacciones de los internautas, que manifestaron su descontento ante lo que consideraron un mensaje inapropiado y de mal gusto.

Además, algunos señalaron que la responsabilidad de un padre no solo implica la crianza, sino también los valores que transmite a sus hijos. En este sentido, la elección de un mensaje con una connotación tan polémica en una prenda de vestir generó indignación en amplios sectores.

Delfino 2.jpg Germán Delfino, ex árbitro

El silencio de Delfino ante la polémica

Hasta el momento, Germán Delfino no salió a dar explicaciones ni respondió a las críticas. Su cuenta de redes sociales se mantiene activa, pero la foto en cuestión ya no está disponible, lo que indicaría que el ex árbitro decidió eliminar la publicación ante la repercusión negativa.

Sin embargo, el debate sigue latente y muchas personas esperan una aclaración de su parte. Mientras tanto, el episodio suma un nuevo capítulo a la lista de controversias que han rodeado a Delfino, quien ya había sido blanco de críticas durante su carrera como árbitro por algunas decisiones polémicas en la cancha.

Más allá de la figura de Delfino, el episodio abrió un debate sobre los límites del humor y la responsabilidad en redes sociales. Muchos usuarios destacaron que, en un contexto donde la educación y la crianza son temas sensibles, es fundamental cuidar los mensajes que se transmiten, especialmente a los más jóvenes.