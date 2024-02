Por qué dejaron libre a Gondou de River y a quien apoya para el Superclásico

El delantero de Argentinos Juniors es uno de los jugadores más interesantes del fútbol local, sin embargo, River no se interesó por él.

Luciano Gondou, actual delantero de Argentinos Juniors y protagonista en el Preolímpico, vivió una etapa interesante en River que finalmente no se consolidó como un caso de éxito en las inferiores del club de Núñez.

“Yo nací en Rufino, Santa Fé, con Francisco Paradela salimos goleadores en la reserva campeona de Sarmiento. De Rufino me fui a los 16 años a Junín, estuve dos años, hice siete meses en River y volví”, explicó.

Por qué Luciano Gondou no triunfó en River

En una extensa charla con Fútbol y Rosca en Radio Splendid AM 990, Luciano Gondou explicó su decisión: "Tenía la opción de renovar el préstamo, que era sin cargo y con opción de compra, pero no me habían subido a Reserva. Entonces, decidí volver a Sarmiento que había regresado a Primera y conseguirlo desde ese lado". A pesar de la dificultad de abandonar River, el delantero optó por dar un paso atrás para buscar nuevas oportunidades.

Gondou 2.jpg Luciano Gondou

Su regreso a Sarmiento fue exitoso, destacándose por su olfato goleador, manejo de pelota y juego aéreo. Posteriormente, se sumó a Argentinos Juniors y fue clave en el Preolímpico con la Selección Argentina Sub 23. Aunque Gondou se encuentra enfocado en la Copa de la Liga con Argentinos, no olvida su pasado en River y expresó su deseo para el próximo Superclásico: "Por mi pasado, vamos a tirar un poquito por River. Ojalá que sea lindo el partido".