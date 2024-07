Por qué la abanderada argentina en los Juegos Olímpicos está en contra de Milei

Sin embargo, la ceremonia no estuvo exenta de polémica. Constanza Garrone, destacada jugadora de tenis de mesa adaptado y abanderada de la delegación paralímpica, generó controversia tras el acto al publicar en sus redes sociales una imagen donde se la ve dándole la mano al presidente Milei con la mirada baja. Esta imagen, acompañada por la canción "La Argentinidad al Palo" de Bersuit Vergarabat, llevaba un mensaje fuerte y crítico: "Un honor llevar la bandera más hermosa del mundo a París. Yo sí prometo cuidarte y defenderte con todo el corazón como realmente te merecés. Y mucho más en estos tiempos". Posteriormente, Garrone subió un video en el que se lavaba las manos, con una canción de fondo que decía "Ya basta".

Este domingo, Garrone subió un extenso mensaje a su cuenta de Instagram en el que explicó que las publicaciones fueron realizadas "a título personal" y no reflejan la posición del Comité Paralímpico Argentino, la Secretaría de Deportes, FATeMA ni de los cuerpos técnicos y deportistas. "Portar la bandera para los Juegos Paralímpicos de París 2024 es un honor que valoro profundamente, ya que como atleta paralímpica, he dedicado mi vida a representar a nuestro país con orgullo y compromiso. Lamento sinceramente que mis publicaciones personales le hayan dado este tipo de visibilidad al deporte paralímpico, que no le hace justicia, en vez de la que realmente merece por lo maravilloso que es", expresó Garrone.

Milei 2.jpg Constanza Garrone, la abanderada argentina para los Juegos Olímpicos

El comunicado de la abanderada argentina para los Juegos Olímpicos

En su comunicado, Garrone también se disculpó con aquellas personas que se sintieron afectadas por sus publicaciones. "Quisiera aclarar que se trató de un contenido que publiqué a título personal. Me disculpo con todas aquellas personas que fueron afectadas por lo expresado en esas historias y quito toda responsabilidad al Comité Paralímpico Argentino, a la Secretaría de Deportes de la Nación, FATeMA y demás Federaciones, así como también a los cuerpos técnicos y deportistas que hacen todo y más por dejar a la Argentina en lo más alto", afirmó.

Además, Garrone agradeció el apoyo de quienes creen en su aptitud y compromiso, y anunció que se alejará de las redes sociales para concentrarse en su preparación para los Juegos Paralímpicos de París 2024. "Agradezco el apoyo de todos aquellos que creen en mi aptitud y compromiso. Por el momento, me alejaré de las redes y seguiré poniendo el foco en los entrenamientos y la preparación de cara a los Juegos para representar a la Argentina y llevar el nombre de nuestro país hasta lo más alto en los Juegos Paralímpicos de París 2024", concluyó.