Por qué Roger Martínez se quiere ir de Racing

Su deseo de salir no tiene que ver con problemas con la institución ni siquiera con la hinchada, sino que la falta de minutos tras la llegada de Gustavo Costas -quien respalda su decisión por las lesiones que tuvo el jugador- como entrenador del primer equipo para suplantar a Fernando Gago, generaron este deseo involuntario de ofrecerse en otros clubes para ganar protagonismo y sumar minutos.

Roger-Martínez-Racing.jpg

Según reveló el periodista César Luis Merlo en la red social X (ex Twitter) Roger buscaría salir en este mercado de pases para poder dejarle dinero a la institución por su salida ya que en diciembre se vence su contrato y pasaría a ser un jugador libre. Ante esta postura del club, Atlético Nacional está interesado en contratar al futbolista aunque no es fácil la operación.

El entrenador de Racing habló sobre Roger Martínez

Todo arrancó con una pregunta incisiva de uno de los periodistas en el piso, quien le consultó acerca de la posibilidad de la salida y el desembarco de Martínez en la Boca, quien mostró interés de contratar al futbolista en 2023 y suena en este mercado de pases. Allí, el entrenador dijo: “Me mataste ahí. Pero en el fútbol puede pasar de todo, vos decís ‘no, no me lo van a sacar’ y capaz que después te lo sacan”.

Luego, siendo claro con su postura y sus deseos personales, Gustavo Costas disparó: “Ojalá que no, ojalá que no. Roger a mi me encanta”.

El Negro Bulos le retrucó: “Pero juega poco, juega poco”. A lo que el entrenador de la Academia le contestó: “Pero pasa que estuvo mucho tiempo lesionado”.

Costas.jpg Gustavo Costas

Allí, el Chavo Fucks le acotó que su otro delantero, Maravilla Martínez, “hace 100 goles”, a lo que todos en el piso coincidieron, incluido el DT: “¿Cómo lo saco? Me cuelga”, disparó entre risas.

Luego, Daniel Arcucci se metió en la conversación y le hizo una consulta con una analogía que se escuchó entre algunos hinchas que comparan a los delanteros con ex estrellas como Medina Bello e Iglesias: “Viste que los hinchas de Racing le dicen el Mencho Salas y el Toti Martínez. ¿Te gusta esa comparación? ¿Se parecen en algo?”.

“Maravilla y Toti si, eso si. El Mencho y el otro no. Aparte el Mencho vive de Racing y ahí erraba los goles, después fue a River y los hacía”, contestó para que exploten de la risa los periodistas que conducían la nota.