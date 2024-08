¿Puede jugar? Germán Pezzella reveló cuál es su estado físico al llegar a River

Germán Pezzella ha regresado al club que lo vio nacer como futbolista, y lo hace con una mezcla de emociones y expectativas altas. El defensor de 33 años fue presentado oficialmente como refuerzo de River Plate, en una conferencia de prensa en el Museo River, donde no solo expresó su agradecimiento por volver a vestir la camiseta millonaria, sino que también destacó el papel crucial que tuvo Marcelo Gallardo en su retorno. "El gran responsable de que esté acá sentado es Marcelo Gallardo", afirmó con convicción Pezzella, dejando en claro que el llamado del entrenador fue decisivo para su regreso.

Acompañado por el presidente de River, Jorge Brito, y otros miembros de la comisión directiva, incluyendo a Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, Pezzella no ocultó su felicidad por volver al club que considera su casa. Con las medallas de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024 en su haber, el defensor regresa a River con una vasta experiencia y un gran sentido de responsabilidad.

El defensor, que debutó en River en 2011 y fue parte de equipos que lograron cinco títulos importantes, incluyendo la Copa Libertadores de 2015, recordó con emoción su primera visita al Monumental después de firmar su contrato. "Diría que desde el día que me fui de acá me imagino cómo va a ser volver a entrar a la cancha con toda la gente... Estoy seguro de que el sábado va a reventar", anticipó Pezzella sobre el partido contra Huracán, que marcará el inicio del segundo ciclo de Gallardo como entrenador de River.

Aunque aún no se ha confirmado si Pezzella estará entre los once titulares para el duelo ante el Globo, el defensor dejó en manos de Gallardo la decisión final. "No toqué el tema de los minutos con Marcelo. Él decidirá qué es lo mejor para el fin de semana", explicó, confiado en que, independientemente de quién juegue, el equipo estará a la altura de las expectativas.

La felicidad de Germán Pezzella por su vuelta a River

"Este club a mí me dio todo. Siempre me dije a mí mismo que en el momento que lo sintiera iba a hacer todo lo posible para estar acá", expresó, evidenciando el compromiso y la pasión que siente por la institución.

El regreso de Pezzella no fue sencillo desde el punto de vista contractual. A pesar de que ya había negociado con el Betis para reducir su cláusula de rescisión de 50 a 4 millones de euros, las tratativas con River no avanzaban. Fue la intervención de Gallardo y el deseo del propio jugador lo que finalmente destrabó la situación. "Le agradezco a Betis por entender mi voluntad para regresar al país", comentó Pezzella, quien también reveló que fue contactado por Leonardo Ponzio en abril, pero en ese momento, estaba concentrado en sus compromisos con el club español.