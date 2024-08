Qué contestó Martín Demichelis cuando Rosario Central le ofreció ser su DT tras su despido en River

El Canalla le ofreció el cargo de entrenador a Demichelis y el ex River ya comunicó de manera contundente su deseo.

En las últimas horas recibió la oferta de Rosario Central que busca nuevo entrenador por la salida del histórico de la institución Miguel Ángel Russo por una decisión personal y que, también, tiene relación con el futuro del equipo rosarino. Con tiempo libre en materia profesional, Demichelis fue contundente ante la propuesta del presidente del club Gonzalo Belloso: agradecimiento de por medio y un 'no' se hizo sentir por parte del entrenador .

Demichelis preocupado- Portada.jpg

Es que la idea de Micho es seguir su carrera en el fútbol europeo, tal como lo hizo previo a llegar a River en el Bayern Munich, tras haber tenido seis meses de alta exigencia en el millonario donde tuvo que convivir con el rechazo permanente los hinchas. Hasta la actualidad, no se conocen otras ofertas que haya recibido el entrenador.

En medio de la búsqueda, el entrenador Eduardo Coudet, que fue despedido de Inter de Porto Alegre, rechazó el ofrecimiento de la institución a pesar de estar vinculado emocionalmente con la institución.

El mensaje de Russo tras su salida del club

En las redes sociales del canalla compartieron un video que grabó el entrenador donde dijo: “Uno, con dolor, entiende que es el momento de dar un paso al costado. Creo que es lo mejor para el club, a nivel de fútbol. Uno siempre busca un club de otra forma, que siga creciendo. Agradecerle a los jugadores, al personal del club, a Gonzalo y Carolina todo lo que han hecho por el club y lo que están haciendo. Entiendo, por una decisión mía, que este es el momento y la forma. Con dolor, porque a uno no le gusta tomar estas decisiones. El club está por encima de todas las cosas. Todo va a ir bien, mejor. Les mando un abrazo grande. Les agradezco por todo el cariño y afecto”.

Miguel Ángel Russo.jpg

“Me tocó salir campeón, pero eso queda en la historia. El presente hoy es otra cosa. Entiendo que son las decisiones que uno tiene que tomar. El club está por encima de todo. Contento por todo lo que está haciendo el club, por todo lo que va a seguir haciendo y logrando. Uno siempre al lado de la gente que está. La pertenencia con el club es amplia. La vida sigue. Agradecerle a mis jugadores por todo. No es fácil lograr un campeonato. El presente es otro. Uno tiene que saber tomar las decisiones, que son lo mejor para el club y no para mí”, agregó el ahora ex director técnico.

Y para finalizar expresó: “Sé que esta es mi casa. Por eso, tomo esta decisión que es la mejor para el club, por encima mío", expresó el emblemático director técnico. Y añadió: "Entiendan este momento mío. Yo lo entiendo más para el club que por mí. Este club está para cosa más grandes. Son situaciones y son momentos que uno decide dar un paso al costado. Creo que es lo mejor. El club va a seguir creciendo”.