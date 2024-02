Qué dijo Diego Martínez sobre Edinson Cavani tras su actuación

El delantero de Boca fue titular por primera vez con el nuevo entrenador y no pudo concretar varias oportunidades.

Edinson Cavani no aprovechó su primer partido como titular.

Edinson Cavani fue el gran protagonista en el empate de Boca y Sarmiento , pero no precisamente por sus goles, sino por la ausencia de los mismos. El delantero uruguayo tuvo varias oportunidades para liquidar el partido que no supo aprovechar y terminó pidiendo el cambio tras errar un remate claro.

El ex Paris Saint Germain , que volvió a ser titular luego de no sumar minutos durante la pretemporada, profundiza su mal momento en el Xeneize y tan solo convirtió tres goles en los 18 partidos que le tocó jugar. Luego del mal trago, Diego Martínez habló en conferencia de prensa y fue consultado por el rendimiento del número diez.

"Cuando los delanteros no pueden convertir, siempre hay que mantener la calma. Peor sería que no tuviera esas situaciones y carreras que él hace”, aseguró el ex entrenador de Huracán sobre el nivel de Edinson que arrastra una sequía importante.

A pesar de las definiciones desacertadas, el DT destacó la capacidad para crear las oportunidades, que sí fueron bien aprovechadas por Kevin Zenón, jugador que lo asistió en la mayoría de estas: “Los desmarques que hizo fueron espectaculares. Será cuestión de tiempo y no dudo que va a volver a convertir”, sentenció.

Kevin Zenón también habló de Edinson Cavani

Una vez finalizado el partido, Zenón, que hizo su debut absoluto como titular en el Xeneize, fue elegido como la figura del encuentro. Razones no faltaron: tuvo la visión necesaria para asistir al uruguayo, a pesar de que este no las pudo materializar en los goles necesarios para obtener la victoria.

Cuando estaba dispuesto a hablar con la prensa, el ex Unión vio a Cavani retirarse hacia el vestuario y se detuvo para ir a abrazarlo y consolarlo. El jugador de 22 años tuvo un gesto único con la leyenda del fútbol que llegó a Boca y hasta el momento no pudo cumplir las expectativas.

"A CAVANI LE DIJE QUE ESTÉ TRANQUILO, LA PELOTA A VECES ENTRA Y A VECES NO, SABEMOS LA CLASE DE JUGADOR QUE ES"

Kevin Zenón, la figura del empate de Boca ante Sarmiento, se refirió al momento de Edinson Cavani



Kevin Zenón, la figura del empate de Boca ante Sarmiento, se refirió al momento de Edinson Cavani#LPFxTNTSports pic.twitter.com/uLvuujz6G8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 2, 2024

"Fui a saludar a Cavani cuando terminó el partido y le dije que esté tranquilo, que todos erramos goles. Ya va entrar, es un jugador muy experimentado", confesó el volante sobre las palabras que cruzó con el delantero.

Lo que sigue para Boca y Cavani

Luego de dos empates en la Copa de la Liga Profesional –ante Platense y Sarmiento-, el club de la Ribera buscará reponerse y llevarse los primeros tres puntos cuando visite a Tigre el próximo lunes 5 de febrero. El encuentro será desde las 19:15 en Victoria.

Luego de la sustitución de Edinson Cavani, aún no está asegurada su presencia para obtener revancha pronto. El jugador se lastimó cuando le erró a la pelota en un remate y le pegó al piso, por lo que deberá realizarse estudios para descartar una lesión de gravedad.