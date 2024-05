Qué dijo Martín Demichelis tras ser silbado por los hinchas de River

El hincha de River no le da tregua al entrenador Martín Demichelis y en cada oportunidad que se le presenta le hace saber su descontento por la actualidad del equipo que no puede encaminar una racha de regularidad para poder reconfigurar la confianza que había cosechado en el inicio de su estadía.

Silbidos-Demichelis.mp4

Llamativamente bajó una ruidosa silbatina desde las tribunas del estadio ubicado en Núñez que incomodó al Micho mientras caminaba a la par de sus dirigidos. Luego de la victoria confirmada, el entrenador se expresó en conferencia de prensa sobre la situación vivida: "Soy el responsable del equipo y el hincha tiene libertad de expresarse y manifestarse. Pero mi amor es muy grande hacia el club y mi respeto hacia el hincha va a estar siempre. Si se manifiestan y están descontentos, significa que tenemos que seguir esforzándonos, evolucionando y mejorando. Ahí nos vamos a enfocar, con el orgullo que me genera ser el entrenador de River"

Y agregó: "Intentaremos que el equipo siga jugando bien y seguir dándole alegrías a los hinchas, que hoy se la dimos. Van 55 estadios llenos y con el apoyo de la gente en gran parte del partido, repito que me alegra mucho el tercer gol para festejar más. Voy a respetar al hincha siempre".

El análisis de Demichelis sobre el encuentro

Micho-Central Córdoba.jpg

"Hicimos un muy buen primer tiempo, desde el principio intentamos dominar teniendo la pelota, ante un rival que tiene técnico nuevo e ideas muy valientes, quisieron venir a jugar desde la posesión e intentar superarnos en las presiones, dándole sentido al pase. Nos tuvimos que acomodar e ir hablándonos. Estuvimos compactos, intensos y generamos muchas situaciones de gol. La expulsión nos facilitó el desarrollo del primer tiempo. El tercer gol llegó tarde, hubiese sido hermoso que llegara antes para seguir levantando a la gente. Me pone muy contento que lo haya hecho Barco, que lo venía buscando y el arquero le había impedido marcar. Necesitamos de él como de todos. Quedó en evidencia que lo necesitaba por su desahogo. Me pone muy contento haber empezado el torneo marcando tres goles, con la valla en cero y haciendo entrar a algunos jugadores que no venían teniendo tanto rodaje", confesó el entrenador.