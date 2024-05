Qué dijo Pussetto sobre su posible pase a Boca

Más tarde, en DSports Radio, Pusseto dio una entrevista en la que respondió acerca de una posible salida. El mercado de pases se abre el sábado, mientras se está disputando una de las dos fechas la Liga Profesional que quedan antes del parate por la Copa América.

"Es difícil responder esa pregunta ahora por lo que se está viviendo. No quiero decir que quiero una revancha en Europa porque si no parece que te fue mal y no fue así. Si han visto mi carrera, la verdad que me fue muy bien, sobre todo en Udinese, que tuve la posibilidad de jugar. Después en Watford las cosas no se dieron, descendimos y por eso volví a Italia. Siento que estoy para nivel europeo. Que todavía me queda mucho por demostrar y por seguir creciendo. Pero no descarto nada, si viene un grande de acá y quiere sumarme, no lo descarto. Pero eso se hablará en el momento indicado, cuando venga el mercado de pases y cuando el club defina cuál va a ser su objetivo", señaló el "7" de Huracán.

Pussetto había jugado en el equipo de Parque Patricios que dirigía Gustavo Alfaro e hizo una gran campaña entre 2016 y 2018. Luego estuvo cinco años en Europa y regresó al Globo a mediados del año pasado cuando el club peleaba por no descender de categoría. Sus goles fueron fundamentales para mantener al equipo en primera y el comienzo en la actual Liga Profesional ha sido positivo, con dos victoria y un empate.

Qué dijo el presidente de Huracán

David Garzón finalizará el fin de semana su gestión como presidente de Huracán, pero su sector político se presenta a las elecciones con intención de darle continuidad a la gestión. En ese contexto de campaña, Garzón salió en TyC Sports a responder sobre los rumores que indicaban la salida de Rodrigo Echeverría y Pussetto rumbo al xeneize. “Boca es un límite, somos terminantes. Soy respetuoso con las instituciones, pero no hemos tenido buenas experiencias. Hasta ahora no hubo nada por ningún jugador, pero no nos sentaríamos a negociar con Boca”, declaró el dirigente del Globo en referencia a los casos de los jugadores mencionados.

La "bronca" de Huracán con el club de la Ribera viene de lo ocurrido con Gustavo Alfaro y Diego Martínez. Los entrenadores dejaron su cargo en la entidad de Parque Patricios para dirigir a Boca en 2019 y 2024 respectivamente.