Qué le pasa a Lautaro Martínez en Italia: "Es mi peor momento"

Lautaro Martínez , con apenas 27 años es figura, delantero y capitán de Inter de Italia, aun así, reconoció que atraviesa un momento de sequía goleadora “complicado”. Aunque no resuena en su interior como una preocupación excesiva, ya que trabaja incansablemente para su crecimiento futbolístico y, también, el de su equipo si considera que es el "peor" de su carrera.

Como es esperable, Lautaro afrontó todas las preguntas sobre su situación en rueda de prensa y respondió sin vueltas. Sus declaraciones se conocieron justo antes de medirse a Milan en la final de la Supercopa de Italia. Un encuentro especial, no solo por la instancia de competencia sino por ser el 'Derbi della Madonnina', uno de los principales cruces del fútbol italiano.

Lautaro Martínez 1.jpg

El delantero del Inter explicó su contexto actual, "descansé poco, no hice la preparación que quería en pretemporada porque no había tiempo. Me siento diferente, ya viví momentos así, pero en mi opinión este es el peor. Estoy recuperando la forma y estoy tranquilo incluso sin marcar", dijo Lautaro ante la prensa.

Además, analizó su situación sin hacer foco al análisis periodístico de la misma que suele basarse principalmente en estadísticas y números, "me fijo poco en las estadísticas. El gol es importante, pero lo es más que gane el Inter. Yo tengo que trabajar para el equipo y estoy contento de que estemos haciendo un gran trabajo. Cuando no marco siempre intento contribuir al equipo de otras maneras y, en mi opinión, lo estoy haciendo", analizó el Toro.

lautaro martinez golazo.jpg Lautaro Martínez volvió a demostrar que es uno de los mejores delanteros del mundo.

Cortó la sequía de goles, pero no alcanzó

En lo personal, Lautaro, cortó la mala racha en la última jugada del primer tiempo y volvió a sonreír. En un partido tan trascendente como fue la final que se disputó en Riad, Arabia Saudita, por el primer título de la temporada entre los dos equipos de Milán. Inter estaba como claro favorito, pero terminó siendo el subcampeón de la Supercopa italiana. Su clásico rival, dio vuelta el resultado y se coronó como el gran campeón.

Milán venció 3-2 es el flamante campeón de la Supercopa de Italia. En un partido donde Lautaro Martínez abrió el marcador, luego lo abultó Taremi y todo parecía encaminarse para un nuevo título de los “Neroazurros”, pero en el fútbol todo puede cambiar y así fue. Los “Rossoneros” reaccionaron a tiempo y se quedaron con el trofeo.

Durante la segunda parte del encuentro, un tiro libre de Theo Hernández, un remate de Christian Pulisic y el tanto sobre el final de Tammy Abraham bastaron para que el rival diera vuelta la historia.