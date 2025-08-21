Qué va a pasar con el partido suspendido entre Independiente y la U. De Chile

"Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol". Así anunció la CONMEBOL la cancelación del partido entre Independiente y la Universidad de Chile en consecuencia del violento cruce entre hinchas de ambos clubes en los octavos de final de la Copa Sudamericana, sin dar precisiones del futuro de ambos equipos.

Lo cierto es que a horas de lo sucedido en Avellaneda , el futuro del partido es una incógnita y no existen precisiones por parte de la organización sobre cómo se definirá este encuentro. Este proceso de análisis podría demandar mucho tiempo ya que están trabajando en la recolección de informes para investigar la situación, luego deberán llamar a los responsables involucrados a declarar (llámese dirigentes de ambas instituciones), luego se analizaría nuevamente y se tomaría una decisión.

Entre la información extraoficial trascendió también la posibilidad de que reciban una dura sanción que podría contemplar la eliminación de ambos clubes del actual certamen y, también, privarlo de jugar torneos de esta característica durante 2026.

Independiente-Portada

¿Se desligó? La insólita declaración del presidente de Independiente que causó enojo en la U de Chile

Nuevamente el fútbol sudamericano dio una muestra de su cara más oscura quedando expuesto a nivel mundial por los hechos de violencia en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Las responsabilidades todavía no se han determinado, sobre quién inició y protagonizó el mayor daño, pero lo cierto es que tanto los "hinchas" de la U. de Chile como los de Independiente fueron los dos actores de esta película de terror.

Minutos después después de haber sucedido una batalla campal entre ambas parcialidades que tuvo una gran cantidad de heridos, el presidente del rojo Néstor Grindetti se refirió a lo sucedido en el estadio con una sorpresiva frase que hizo ruido entendiendo la sensible situación que se estaba atravesando en las tribunas: “Es lamentable, algo que debía hacer sido una fiesta no lo fue. Es repudiable lo de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños y tomaron artefactos de los baños. Los tiraban por la tribuna. Fue una violencia inusitada que nunca vi en mi vida”, comenzó relatando en en diálogo con Tyc Sports.

Luego profundizó en sus dichos: “El público de Independiente no se merecía algo así. La tribuna no estaba completa. El comportamiento de la gente de Independiente en Chile fue bueno. Las prevenciones que tomamos fueron las lógicas. No se puede prever estos comportamientos”, dijo y acotó breve sobre las personas afectadas por los enfrentamientos: “Me comentaron que hay algunos heridos leves y otros sin riesgo que estaban internados”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1958384640118391016&partner=&hide_thread=false Néstor Grindetti, presidente de Independiente, EN VIVO: "Le corresponde una sanción a la U por lo sucedido. Nosotros vamos a defender los intereses de Independiente ante CONMEBOL". pic.twitter.com/1ZHOZ3pQ61 — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

Sin embargo en su relato sorprendió al referirse sobre el aspecto deportivo cuando en los pasillos todavía resonaban rumores que no ameritaban un análisis de estas características: “Vamos a defender los intereses de Independiente”, dijo Grindetti y agregó: “Corresponde una sanción al club chileno y una liberación a Independiente. Vamos a defender a Independiente en todas las instancias que corresponde. Lo que tenemos que esperar, más allá de todas las charlas, es un informe de la Conmebol y después defender a Independiente. Si ponen las manos en el corazón hay un claro responsable que es la gente de la U”