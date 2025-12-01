Racing empata con Tigre por un lugar en las semifinales

La Academia y el equipo de Victoria se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda. El ganador irá contra Boca en La Bombonera.

Racing recibirá hoy a Tigre en un partido en el que ambos buscarán su lugar en una de las semifinales del Torneo Clausura 2025 donde ya espera Boca que el domingo dejó en el camino a Argentinos Juniors.

El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio Presidente Perón, con arbitraje de Andrés Merlos, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR y tendrá la transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

La primera situación del partido fue para Tigre. Un remate lejano y frontal del delantero David Romero fue contenido por el arquero Facundo Cambeses , bajo y sobre su palo derecho.

Minutos después, Racing avisó: el delantero Santiago Solari ganó la posesión en el borde del área rival y sacó un remate fuerte de media vuelta, que fue contenido por un defensor.

La Academia casi llega al gol de carambola. El arquero Felipe Zenobio salió a cortar un centro al segundo palo, aunque la pelota terminó desviándose en el hombro de un defensor y se metía en su propio arco, de no ser por el despeje del central Tomás Cardona.

Racing - Tigre: datos y formaciones

Torneo Clausura.

Cuartos de final.

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Pablo Dóvalo.

Hora: 21 - TV: ESPN Premium y TNT Sports.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuen Paz, Diego Sosa; Santiago González, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Sebastián Medina, Blas Armoa; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.