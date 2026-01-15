Reapareció Chiquito Romero: el guiño a Racing, su salida de Argentinos y Boca y su futuro como DT

El ex arquero de la selección argentina habló sobre todo, y dio detalles sobre las ofertas que tiene en el fútbol argentino.

Sergio Chiquito Romero , histórico arquero de la selección argentina brindó una entrevista a DSports Radio y habló sobre su futuro como entrenador, las diferentes ofertas para continuar su carrera, la posibilidad del llamado de Racing y su salida de Argentinos Juniors y Boca.

Su último club fue Argentinos Juniors, al que Romero llegó tras rescindir su contrato con Boca. El equipo de la Paternal apostó por él luego de la lesión del Ruso Rodríguez. Chiquito atajó algunos partidos, incluido el de la final por la Copa Argentina y no tuvo buenas actuaciones, por lo que terminó relegado y dejó al Bicho tras menos de seis meses.

Sobre su paso por el conjunto dirigido por Nico Diez, el arquero se sinceró: "Lo de Argentinos fue una apuesta mía para tratar de agarrar ritmo, de volver a jugar. Si bien en Boca estaba muy bien no venía teniendo participación. Sabía que no iba a poder estar de la mejor manera por el tiempo que estuve parado. No fue un buen paso porque no salió como esperaba" .

El guiño a Racing y su futuro

El arquero argentino, que se formó en Racing, fue bastante criticado cuando eligió volver al país para jugar en Boca. A pesar de esto, en un momento que se encuentra sin club, y sabiendo que en la Academia se despidió Gabriel Arias, Chiquito fue positivo sobre un llamado.

"Un llamado de Racing nunca lo rechazaría. Si las condiciones están dadas lo haré desde el lugar que sea. Puedo esperar, no tengo apuro de estar sin club, no me desespera que en unos días arranca el torneo" decretó Romero.

Con respecto a las ofertas, el ex Manchester United planteó que no tiene apuro por encontrar club y que no tiene problema en estar seis meses parado. Con respecto a su futuro, aclaró que prioriza llamados desde Buenos Aires: "Me llamaron de muchos lugares pero no tengo ganas de mover a la familia de Buenos Aires, así que estoy esperando".

Su polémica salida de Boca y su futuro como DT

"El hincha de Boca me pregunta por qué me fui de Boca. Les respondo que fue por el episodio con el hincha y por el último año que me tocó atajar que no fue como el anterior Me arrepentí de lo que pasó en el mismo momento, automáticamente pensé en salir a aclarar la situación que había sucedido" comentó Romero.

Al episodio que se refiere es a su pelea con un hincha tras una caída del equipo en el Superclásico. Aunque volvió a atajar algunos partidos, luego fue relegado e incluso apartado de algunas concentraciones.

Sobre su posible futuro cuando se retire de la actividad, el arquero aclaró que tiene pensado ser entrenador: "Tengo hecho el curso de entrenador. Tengo todo armado con cuerpo técnico para el momento que me toque retirarme y ponerme a dirigir. Me gusta, veo mucho fútbol, de todos los países y ligas".

Aunque en la entrevista no dio un tiempo establecido para su retiro, Romero cumplirá 39 años en febrero. Además, al estar sin club, la decisión podría adelantarse.