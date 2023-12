Maradona sorprendió a Ortega en Mar de Fondo en diciembre de 2004.mp4 Diego Maradona sorprendió a Ariel Ortega en Mar de Fondo el 15 de diciembre de 2004.

Cómo se gestó el encuentro de Diego Maradona y Ariel Ortega en Mar de Fondo

El periodista Gastón Recondo se encargó de recordar cómo fue ese momento. "Me llamó Marcelo Palacios y me pasó con un 'amigo'. Era Diego, que recién había salido de la internación. Estaba excedido de peso, pero estaba muy bien. Cuando estuvo internado en la Suizo Argentina habíamos querido entrar a verlo, pero no pudimos, sólo vimos a la familia", recordó.

Así fue que con la complicidad de Palacios y Recondo, Maradona llegó esa noche al estudio del canal en el barrio porteño de Constitución. Diego hizo su entrada en el segundo bloque y se adueñó lisa y llanamente del programa. “Me dijeron que estaba El Burro y quise pasar a saludarlo, a ustedes también. Él volvió con Newell’s como yo, sólo que él salió campeón y yo peleé el descenso”, sostuvo entre risas.

Maradona elogió la calidez humana de Otega.mp4 Diego Maradona elogió la calidez humana de Ariel Otega en aquel programa de Mar de Fondo del 15 de diciembre de 2004

Luego de recobrar la compostura, Maradona hizo público el amor que sentía por Ortega: “Le deseo lo mejor del mundo porque se lo merece. Todos los conocen como el que engancha para un lado y para el otro, pero tiene un corazón que no le entra en el pecho”.

Las mejores anécdotas que Maradona contó junto a Ortega y Alejandro Fantino

Con el correr de los minutos, la atención del programa fue virando hacia Maradona. Hacia ese diego de 44 años que venía de vencer a la muerte en una de sus tantas batallas contra sus adicciones. En ese contexto, sacó a relucir una anécdota poco conocida de sus inicios en Argentinos Juniors y ante uno de los mejores defensores del fútbol argentino.

La gambeta a Perfumo y una patada con la que Maradona voló.mp4 La gambeta a Roberto "el Mariscal" Perfumo y una patada con la que Diego Maradona voló "50 metros".

“Jugábamos (con Argentinos) en cancha de Huracán contra River, que tenía un equipazo, jugaban muy bien la ley del off-side. En una me despierto y lo veo a (Roberto) Perfumo. Quise encarar para atrás. Le tiré la pelota hacia la derecha y salí hacia la izquierda: me pegó en el pecho y volé 50 metros. Cuando se acercó me dijo: ‘¿No es verdad que no tenés nada, pibe?”, recordó ante las carcajadas de los presentes.

Pero la anécdota no quedó ahí. Fiel a su estilo, el Pelusa le retrucó con ironía. “Sí. ¿Vos estás bien del pie, Roberto?”, sentenció.

Otra de las anécdotas que compartió Maradona en aquel mítico programa de Mar de Fondo fue una del Mundial de Italia ’90. Más precisamente un hecho que tuvo lugar en el partido por los octavos de final contra, nada más y nada menos, que Brasil.

Aquel partido se disputó en el viejo Estadio de los Alpes, en Turín. Fue victoria de la Argentina con gol de Claudio Paul Caniggia tras una magistral asistencia de Maradona. Asistencia y gol retratados en el ya clásico “Brasil, decime qué se siente”.

La anécdota del bidón adulterado en medio de Argentina-Brasil en Italia 90.mp4 La anécdota del bidón adulterado en medio del partido Argentina-Brasil en el mundial de Italia '90

En dicho encuentro, hubo un confuso episodio con unos bidones supuestamente adulterados con Rohypnol. Según había revelado José “Pepe” Basualdo alguna vez le habían ofrecido agua a Branco y el mediocampista brasileña tomó. Dicha acción –que se le adjudicaba al fisioterapeuta Miguel Di Lorenzo, alias Galíndez- nunca había sido corroborada.

Esa noche, un Maradona desinhibido contó su versión de los hechos. “Estaban todas las dosis y tomó Branco. Y venía a tomar Valdo (Filho) y todos los buenos (de Brasil). Yo decía ‘¡Qué tomen!’ y casi va el Vasco (Julio) Olarticoechea y casi agarra uno. Le grité ‘¡Vasco, no!’”, recordó entre risas.