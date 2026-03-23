Respira Úbeda: qué dijo el entrenador de Boca sobre el equipo tras la victoria ante Instituto

El entrenador se refirió al rendimiento del equipo, el presente de Tomás Aranda, el sorteo de la Copa Libertadores, entre otros temas.

Claudio Úbeda volvió a tener un respiro importante en su cargo en Boca con una sólida victoria ante Instituto de Córdoba para afianzarse en el Torneo Apertura de la Primera División del fútbol en medio de cuestionamientos por parte de los hinchas sobre su desempeño en el cargo. En conferencia de prensa, el DT mostró su felicidad por la victoria.

“Me pone súper contento que la gente esté feliz, que el hincha de Boca esté contento, que es lo que buscamos. La única manera de seguir estando felices es ganando, generando situaciones, siendo superiores al rival, teniendo paciencia, en el primer tiempo generamos mucho y no pudimos, pero el equipo no se puso nervioso”, dijo en conferencia.

Luego, dijo sobre el equipo: “Tenemos paciencia para atacar, pero que nunca deje de girar la pelota. Es un poco eso lo que venimos buscando, va saliendo; y vamos generando situaciones de gol en los tiempos que estamos jugando. Después, por supuesto, depende de que la pelota entre”.

“Son ocho partidos sin perder, aunque no sirve empatar tanto (fueron cinco juegos), porque Boca merece ganar y más de local. Tomamos riesgos y eso genera espacios a los equipos que vienen a La Bombonera. Hay que seguir trabajando, puliendo y tratando de que ocurra cada vez menos las desatenciones defensivas. Vienen partidos complejos y seguidos, contra rivales importantes”, agregó ante la prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035898222363750464&partner=&hide_thread=false "VENIMOS DE SIETE U OCHO PARTIDOS DE NO PERDER" la racha del Xeneize de Ubeda, que ya piensa en la CONMEBOL #Libertadores. ¿Cómo ves el presente de Boca? pic.twitter.com/PfmGFgo7mG — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

Por otra parte se refirió al partido que hizo el joven jugador Tomás Aranda: “Me pone feliz que haya hecho un gol. Le dijimos que patee de media distancia, que confíe porque en los entrenamientos lo hace muy bien. Es un chico tranquilo, inteligente, que sabe el lugar que está empezando a ocupar y lo importante que es para el equipo. Eso lo va conectando con sus compañeros y los jugadores con experiencia se van acercando a él y eso le da más confianza. Es importante que los jugadores que vienen de Boca Predio ya tienen la experiencia de ponerse la camiseta entrar y jugar, como Camilo Rey Domenech, que entró y lo hizo como si jugara en el patio de su casa. Lo hizo con criterio y sin nervios. Eso habla mucho del trabajo que hacen en inferiores que cuando llegan a Primera no les pesa la responsabilidad”.

A su vez soltó: “Tomi es un jugador que tiene unas condiciones muy buenas, tenemos que seguir protegiéndolo. No quiero empezar a tirarle demasiadas flores porque queremos tenerlo cerca nuestro, protegerlo y que siga creciendo. Tiene una proyección como jugador importante”.

Qué dijo sobre el sorteo de Copa Libertadores

“Sí, lógicamente que es el paso más importante en mi carrera como DT. Jugar una competencia tan importante y con estos colores y camiseta es una responsabilidad enorme. Nos gratifica mucho estar llegando bien parados al inicio de esta competencia. Hay que aplicarle toda la concentración, el trabajo y las ganas de que nos vaya bien en el día a día, va a ser indispensable”.

“Todos los partidos de Copa son complejos. Hay que jugarlo con la responsabilidad de saber que somos Boca y que los rivales lo hacen desde una posición diferente. Será complejo. Los equipos que nos tocaron (Cruzeiro, U Católica de Chile y Barcelona de Ecuador) tienen experiencia en Copa Libertadores y tenemos que prestarle demasiada atención a cada partido”.

¡Qué joya! De la mano del pibe Aranda, Boca recuperó la memoria y le ganó a Instituto

Boca nunca tiene paz: entre los cuestionamientos a Claudio Úbeda, el sorteo de la Copa Libertadores -con grupo de la muerte incluido- y las novedades sobre la ampliación de la Bombonera, la polémica siempre está a flor de piel. Esta vez, adentro de la cancha, el Xeneize cumplió con creces y disfrutó al son de su máxima promesa. Tomás Aranda, un pichón de crack, fue amo y señor del ataque de su equipo, que le ganó 2-0 a Instituto con ratos de buen fútbol. Adam Bareiro completó el triunfo e hizo delirar al público presente en la Bombonera.

El resumen de Boca-Instituto

Con un planteo bien ofensivo, Boca encontró una versión auspiciosa durante los primeros minutos: logró interesantes asociaciones y se acercó peligrosamente al arco rival con ímpetu. En el cuarto de hora inicial, la mejor fue de Adam Bareiro: el delantero paraguayo le pegó con pifia incluida tras una linda media vuelta que surgió de un pase de Ander Herrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035860513687547921&partner=&hide_thread=false ¡MARCHESÍN EVITÓ EL GOL DE CÓRDOBA PARA INSTITUTO!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pqvrkjIuN9 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

Con el correr de los minutos, la solidez defensiva que el Xeneize había exhibido empezó a resquebrajarse: tanto Alex Luna como Jhon Córdoba empezaron a encontrar espacios peligrosos por los costados. Agustín Marchesín se puso el traje de héroe para taparle un mano a mano al colombiano; y el cuadro azul y oro tuvo dos claras, con Bareiro y Miguel Merentiel, pero Manuel Roffo respondió bien.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035861556089520436&partner=&hide_thread=false ¡CON EL PIE! Impresionante tapadón de Roffo en un mano a mano con Merentiel.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/yBaT4gjeG9 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

El conjunto comandado por Claudio Úbeda, más allá de que tuvo ratos destacados, también supo sufrir: luego de una serie de córners, se produjo un milagro dentro del área y Leandro Paredes se encontró la pelota casi en la línea. Antes, la Bestia volvió a probar con un remate de aire, pero el balón se fue arriba del travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035864998694531088&partner=&hide_thread=false ¡BOCA SE SALVÓ DE MILAGRO ANTE INSTITUTO!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/gD6Vu6uwus — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

En el complemento, el local salió a la cancha con el cuchillo entre los dientes, como en la mejor época de la etapa del Sifón al frente del equipo. El palo le negó el grito a Merentiel y a Bareiro, quien había girado el cuello para fabricarse un cabezazo bárbaro. El que destrabó el marcador, sin embargo, fue el pibe Tomás Aranda: tomó la posta en el borde del área, enganchó con el cuerpo y remató con comba para convertir su primer tanto como profesional. Con sello de crack.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035872070563758574&partner=&hide_thread=false ¡EL PALO LE NEGÓ EL GOL A BAREIRO EN LA BOMBONERA!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/bNsFm5bAVD — SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026

La Gloria reaccionó rápido y pudo haber empatado con Agustín Massaccessi, pero el golero ex Selección Argentina metió un guantazo en el momento justo. Igualmente, le duró poco al conjunto cordobés: el cuadro azul y oro volvió a arremeter con hasta seis hombres en ataque, y tras una acción de Aranda la bola le quedó al artillero guaraní, que sacó un latigazo en el punto penal. La conquista en primera instancia fue anulada por offside, pero tras un chequeo en el VAR se dio por válida. 2-0 y a cobrar.

Ya con la tranquilidad del resultado a favor, el Xeneize monopolizó el compromiso y se dedicó a mantener la posesión, con varios puntos altos: además de los autores de los goles, otra vez brilló Leandro Paredes y Ander Herrera mostró una versión excelsa. La preocupación surgió producto de la lesión sufrida por Marchesín, que iba a obligar a Leandro Brey a ingresar en su lugar.

Antes de la salida del ex Lanús, un error garrafal de Ayrton Costa le permitió a los cordobeses acceder al descuento cuando no lo merecían: el defensor quiso rechazar la pelota, pero increíblemente no le pudo dar de lleno y Jeremías Lázaro remató para ponerse a tiro. Al final, Matías Tissera, el hombre que lanzó el centro, estaba en posición adelantada y la conquista fue anulada.

La única cuenta pendiente de Boca, extrañamente, fue en la retaguardia: Tissera falló solo en el área chica y, en tiempo de descuento, Giuliano Cerato no estuvo fino cara a cara con el guardameta ex Los Andes. Sin florearse, pero con una actuación muy sólida, el equipo del Sifón tuvo uno de sus mejores partidos en lo que va del torneo y empieza a escalar posiciones. ¿Y la Libertadores? La gente se acordó en las tribunas...