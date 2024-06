Ricardo Gareca, el DT de Chile que estuvo en la lista negra de Pablo Escobar y recibió un regalo top de Maradona

El lazo que une a Gareca con el fútbol comenzó en 1978, cuando hizo su debut en Boca Juniors, club que le regalaría un particular vínculo con Diego Armando Maradona . "No sé si llegué a ser amigo, pero yo lo quería y él me quería a mí", declaró en una entrevista hace poco. Sin embargo, el Tigre sería una de las personas que quedarían marcadas por un particular gesto de Maradona.

"Estábamos con Boca en una gira, Diego no podía dormir y me pidió que lo acompañara a las dos de la mañana. En una joyería, pasé y le marqué un reloj que me gustó. Se ve que le quedó y para mi cumpleaños me lo regaló", relató. No obstante, años más tarde le robaron el famoso reloj en el vestuario de Independiente. "Me lo robaron, fue un dolor muy grande", añadió sobre el tema.