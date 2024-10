Ricardo Gareca explotó contra la prensa en medio del mal momento de Chile

"Ustedes pueden opinar y criticar, pero no son técnicos. No saben lo que es estar frente a un plantel y tomar decisiones". Ricardo Gareca. pic.twitter.com/WMVcOyEHTD

La situación de Gareca no solo es complicada en el campo de juego, sino también en su relación con el entorno y la prensa. En la conferencia previa al partido contra Brasil, el "Tigre" mostró un tono contundente al referirse a las críticas de los medios chilenos: “No me molestan las opiniones, pero si hay alguien que está capacitado, somos los que estamos en el fútbol. Ustedes no son técnicos, yo soy técnico, porque me dedico a esto... no saben lo que es ser técnico”, expresó, dejando en claro su postura sobre la experiencia necesaria para dirigir un equipo en situaciones tan exigentes como las eliminatorias sudamericanas.

Gareca se enojó en medio de las críticas del periodismo

Gareca insistió en que su experiencia en el fútbol le permite lidiar con las adversidades que atraviesa el equipo, y subrayó que su enfoque está en mantener la calma en un entorno donde los ánimos suelen oscilar entre el entusiasmo y el pesimismo. “El pesimismo del que hablan no está insertado en la selección, al contrario. El pesimismo está en el entorno, que es algo totalmente diferente. Los que llevamos tantos años en el fútbol somos optimistas, queremos revertir la situación”, explicó el entrenador argentino, quien se siente respaldado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para seguir al frente del equipo.

El entrenador no solo debe lidiar con los problemas internos del plantel, sino también con los rumores de disconformidad por parte de algunos jugadores con sus métodos de entrenamiento. A pesar de esto, Gareca se mantiene firme en su cargo y asegura que no tiene intención de dar un paso al costado: “No me molesta nada porque me dedico a esto, llevo toda una vida en el fútbol. Me siento capacitado por estar en el fútbol desde hace muchos años”, declaró.