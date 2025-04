Ricardo Gareca reveló por qué no convoca a Carlos Palacios a la selección de Chile

El “Tigre” Gareca, en diálogo con DSports Radio, no esquivó el tema y explicó con claridad por qué decidió dejar afuera al ex Colo Colo de los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas: “Es buen jugador, me interesa. Después, está en él si quiere o no venir a la Selección. Yo no le cierro la puerta a nadie, menos a los jugadores que pueden venir. Si yo veo y me gusta lo que estoy viendo, lo convocamos. Después, será un problema de él si viene o no”.