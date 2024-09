Riquelme eligió a Tapia y Grondona como los dos mejores dirigentes del fútbol argentino

Riquelme, presidente de Boca, se la jugó al poner al ex mandamás de Barracas Central como uno de los mejores dirigentes de la historia del fútbol argentino. En diálogo con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler , en 'El loco y el cuerdo' por Youtube, Román dijo: "Tapia y Grondona, sin ninguna duda, son los dos dirigentes más grandes de la historia del fútbol argentino" .

"Han hecho feliz a todo un país y en un momento en el que lo necesitaba mucho", agregó. Y concluyó sobre la gestión del Chiqui: "Solamente tenemos que darle las gracias. A Messi, a él, al entrenador que él puso. Porque lo puso él, hay que darle mérito a la decisión que tomó, no fue fácil. Tuvimos la suerte de ver a nuestro país cómo festejó el Mundial y las dos Copas América. Es para agradecer cuando el pueblo argentino tiene esos momentos y él tiene mucho que ver, por eso lo felicito".

Juan Román Riquelme también habló de Daniel Angelici y "la herencia"

El presidente de Boca Juan Román Riquelme dio una entrevista en la que hizo énfasis en el presente del club, y puntualizó en que le da “mucha felicidad” el estado del campo de juego de La Bombonera, que durante la gestión del expresidente Daniel Angelici se convertía en “la pileta más grande del país”.

Fue en relación al estado actual del campo de juego que Riquelme opinó sobre la situación del club en la gestión del expresidente Daniel Angelici. Sobre este tema, el dirigente dijo que antes “caía un poquito de agua y se suspendía un partido”, mientras que “el otro día llovió durante tres días seguidos y el partido con Rosario Central se jugó perfectamente”.

Sobre las elecciones y la campaña llevadas a cabo por la oposición, la cual incluía como principal promesa la construcción de un nuevo estadio, el mandatario aclaró que le pedía a la gente “que no se deje engañar” porque “en realidad no ponían ni siquiera un caño para que se vaya el agua”. También agregó que el partido opositor falsificó firmas, lo cual es un delito, pero que no se le dio la importancia necesaria.

Además, sobre el futuro del club, Riquelme agregó que sueña con construir un hotel para la concentración de los jugadores, para así “estar al nivel de los clubes del primer mundo”. Sobre este tema, el presidente prometió cumplirlo en los tres años y medio de mandato restantes.