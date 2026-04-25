Deportes La Mañana River Plate River empata ante Aldosivi en el Más Monumental

River quiere volver a la senda del triunfo.

River recibe este sábado a Aldosivi, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego del duro golpe que representó la derrota ante Boca en el Superclásico.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Apenas en el inicio del encuentro, Galoppo tuvo el primero. Tras un centro de Acuña, el balón pasó por toda el área y el volante no pudo convertir.