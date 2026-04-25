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La Mañana River Plate

River empata ante Aldosivi en el Más Monumental

El Millonario quiere recuperarse en el Torneo Apertura luego de la última derrota ante Boca en el Superclásico.

River quiere volver a la senda del triunfo.

River quiere volver a la senda del triunfo.

River recibe este sábado a Aldosivi, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego del duro golpe que representó la derrota ante Boca en el Superclásico.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Más Monumental y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

Apenas en el inicio del encuentro, Galoppo tuvo el primero. Tras un centro de Acuña, el balón pasó por toda el área y el volante no pudo convertir.

Las formaciones de River y Aldosivi

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Anibal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván; Ian Subiabre, Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Axel Werner; Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya; Lucas Rodríguez, Martín García, Esteban Rolón, Rodrigo González; Felipe Anso, Agustín Palavecino; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

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