River, que juega con uno más, empata ante Bragantino en Brasil, por Copa Sudamericana

El Millonario va por su segunda victoria en el certamen continental, buscando mantener el primer puesto del grupo.

River visita a Bragantino en Brasil por la tercera fecha de la Copa Sudamericana . El Millonario buscará seguir con la senda positiva en el certamen, para mantener el liderazgo del grupo H y construir su clasificación a la siguiente fase.

En sus anteriores encuentros en la competencia, River empató en la primera jornada ante Blooming y venció en la segunda a Carabobo, ubicándose como líder de su zona .

En el otro partido correspondiente al grupo H, Carabobo venció 2-0 a Blooming como local, por lo que pasó a estar en la primera posición con seis puntos. Esto hace aun más definitorio el encuentro en Brasil, ya que el Millonario, con una eventual derrota, puede quedar fuera de zona de clasificación.

Así fue el primer tiempo entre River y Bragantino

La primera jugada clara del partido fue para el conjunto local: tras un arranque intenso de River, Pitta aprovechó un resbalón de Rivero, y disparó al arco, forzando una gran salvada de Beltrán para evitar el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050011934972391618?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ESPECTACULAR REACCIÓN DEL PIBE BELTRÁN! El arquero de River voló y le sacó un potente disparo al paraguayo Pitta, que aprovechó un resbalón de Rivero... ¡era el 1-0 de Bragantino!



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River estuvo cerca de abrir el marcador a los 18 minutos, cuando Acuña apuró un tiro libre, que cayó perfecto para Salas, que conectó un gran cabezazo que se clavaba en el ángulo, si no fuera por la intervención del arquero Cleiton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2050016258658083192?s=20&partner=&hide_thread=false SALAS CABECEÓ Y CLEITON VOLÓ PARA IMPEDIR EL 1-0 DE RIVER ANTE BRAGANTINO #Sudamericana pic.twitter.com/X0WpG6DbtX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2026

A los 41 minutos, Pitta tuvo una nueva chance para Bragantino: luego de una falta de Meza, el equipo brasilero jugó un centro al segundo palo para el delantero, que cabeceó a centímetros del arco de Beltrán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2050021022569500689?s=20&partner=&hide_thread=false PITTA GANÓ DE ARRIBA Y CASI ADELANTA A BRAGANTINO ANTE RIVER #Sudamericana pic.twitter.com/MmYpN8tBtD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 1, 2026

Así se vive el segundo tiempo entre River y Bragantino

El segundo tiempo abrió con una insólita situación: después de un bote a tierra, Martínez Quarta perdió la pelota y cometió penal. Beltrán nuevamente se convirtió en gigante y le tapo el remate a Sasha, manteniendo el empate en cero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2050027590522404952?s=20&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE ERROR DE MARTÍNEZ QUARTA Y HAY PENAL PARA BRAGANTINO. pic.twitter.com/YT97DKbZDQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 1, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioGols/status/2050028370520400075?s=20&partner=&hide_thread=false BELTRÁN PEGA O PÊNALTI DE SASHA



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En una buena jugada de Galoppo, que ingresó en el segundo tiempo, el defensor Vinicius hizo una falta en la puerta del área y se fue expulsado por doble amarilla. River tiene más de media hora con un jugador más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2050030103166341507?s=20&partner=&hide_thread=false ¡BUENAS NOTICIAS PARA RIVER! Galoppo hizo una gran jugada, Alix Vinicius lo atendió en la puerta del área y se fue EXPULSADO luego de recibir la segunda amarilla de parte de Wilmar Roldán.



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Los datos del partido entre River y Bragantino

Copa Sudamericana

Grupo H - Tercera fecha

- Tercera fecha Bragantino (Brasil) - River Plate

Estadio: Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: Leonard Mosquera (Colombia)

Hora: 21:30. TV: ESPN y Disney+

Red Bull Bragantino (Brasil): Cleiton; José Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Matheus Fernandes; Lucas Barobosa, Eduardo Sasha, Herrera; Isidro Pitta. DT: Vágner Mancini.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.