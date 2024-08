River ya lo confirmó: cuándo será la presentación de Marcelo Gallardo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1819482668033364401&partner=&hide_thread=false Todo preparado



Este lunes 5 de agosto, en el nuevo espacio de la terraza San Martín del Mâs Monumental, River presenta en una conferencia de prensa a su nuevo entrenador.



https://t.co/r0XCjthd4c pic.twitter.com/N57s3HvcLb — River Plate (@RiverPlate) August 2, 2024

El jugador que llegará a River

River le pagará al Real Betis de España alrededor de cuatro millones de dólares para que Germán Pezzella vuelva a jugar en el club de Núñez. El retorno de Marcelo Gallardo como entrenador del ‘Millonario’ fue clave en la operación.

Luego de la fallida llegada de Valentín Gómez, quien no superó la revisión médica, desde River empezaron a barajar otras opciones para el puesto de defensor central. Tras la salida de Martín Demichelis como entrenador y la vuelta de Gallardo, la dirigencia de River accedió al pedido del ‘Muñeco’ de retomar las negociaciones por el zaguero oriundo de Bahía Blanca y con pasado en el ‘Millonario’ entre 2011 y 2015.

El director técnico más ganador de la historia riverplatense alegó que el campeón del mundo costaría mucho menos dinero que lo que iba a salir la llegada de Gómez, para la cual se iba a desembolsar 7.5 millones de dólares por el 75 por ciento de la ficha.

La dirigencia de River aceptó ir en búsqueda de la vuelta de Pezzella y abonará un valor levemente superior a los cuatro millones, que es lo que vale su cláusula de salida. El defensor central tenía contrato hasta diciembre de 2026 con el Real Betis de España, club en el que estaba cumploiendo su segunda etapa desde 2021.

El defensor central de 33 años que explotó todo su potencial en River en los albores de la era laureada de Gallardo llegaría la semana que viene a la Argentina para sumarse al ‘Millonario’ con un contrato que lo une a la institución hasta diciembre de 2027.

Un refuerzo confirmado

Cristian Ferreira decidió no continuar con San Lorenzo de Almagro y vuelve a River Plate. Sin embargo, el Millonario le comunicó que no será tenido en cuenta y le busca un nuevo destino para el futbolista.

Ferreira llegó al Ciclón el 24 de enero de este año, un jugador que ingresaba a la institución con la intensión de sumar minutos. La relación del futbolista y la institución empezó con el pie derecho, pero el último tiempo se complicó.

Fue apartado del plantel profesional por malas actitudes fuera del terreno de juego. La primera situación sucedió cuando Ferreira fue a ver el superclásico de Reserva por los cuartos de final de la Copa Proyección; y luego publicó una foto en sus redes sociales pescando con sus amigos, con la indumentaria del Millonario de Núñez.

Los problemas extra futbolísticos llevaron a Leandro ”Pipi” Romagnoli a tomar una medida drástica, apartar al futbolista del platel de la primera división.

Leandro Romagnoli dijo:” Pasaron cosas que no me gustaron. Que siento que no se hacen. Hablé con dirigentes y se determinó que no forme parte del plantel “.

En la Copa de la LPF disputó 9 encuentros, marcó 2 goles y repartió una asistencia. Sin embargo, los números cayeron en la Liga Profesional de Fútbol, en donde estuvo en 5 partidos, realizó un gol y obtuvo 2 amonestaciones.

Un momento complicado para la carrera futbolística de Cristian Ferreira que no encuentra un lugar fijo en donde demostrar su nivel futbolístico.