Rodrigo de Paul confesó cómo hizo para integrar a Messi al grupo top de la Selección

Es que en más de una ocasión, el campeón del mundo había resaltado la figura de Rodrigo de Paul como una persona clave para integrarlo al grupo de más jóvenes de la Selección Argentina. "Es muy difícil entrar en los grupos, también por mi manera de ser. Rodrigo a mi me ayudó mucho. Me recordó mucho al Pocho Lavezzi", contó Lionel Messi hace un mes en una entrevista con Juan Pablo Varsky, luego agregó: “Él me ayudó mucho a integrarme en ese grupo, que era lo que tenía que hacer yo en ese momento, ¿no? Yo integrarme a ellos, porque eran todos chicos, en su mayoría nuevos”.

Debido a eso, en las últimas horas Rodrigo de Paul se refirió al tema y dio detalles de ese momento: “Un momento de cambio, en que toda su camada, los chicos más grandes, terminaron su etapa en la Selección y comenzaba una nueva y él quedaba en el medio. Es como si te dijera que acá aparece una figura como la de él, hasta que él no se parara a ir al baño, nosotros nos íbamos a quedar sentados y capaz nos estábamos meando”.

“Pasaba eso para comer, y para todo. Intenté desde mi lugar, de ser un poco caradura, de romper con eso. A mi también me generaba eso, hoy no deja de generarlo pero ya tenemos otro vínculo, pero tiene un aura, tiene otra cosa que, quieras o no, uno empieza a pensar que le va a preguntar o por donde le vas a ir. Aparece ahí y se te apaga la tele”, agregó Rodrigo de Paul.

De Paul 2.jpg Rodrigo de Paul y Lionel Messi

Rodrigo de Paul contó cómo integró a Lionel Messi a los jóvenes de la Selección Argentina

“Y siendo caradura fui, íbamos a jugar al truco, íbamos a comer, íbamos a tomar unos mates, ‘dale enano’, y creo que con el correr del tiempo te das cuenta que a él lo que más le gusta es que lo saquen de ese lugar. Entiende que es muy difícil, pero quien logra sacarlo de ese lugar genera un ida y vuelta muy lindo, y eso me permitió empezar a unir esas partes. Obviamente cuando lo escucho que lo dice, si bien a mi ya me lo había dicho, me genera mucho orgullo”, cerró Rodrigo de Paul.