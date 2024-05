Rodrigo De Paul metió uno de los mejores goles de su carrera en Atlético de Madrid

Por continuidad y llegada al gol, Rodrigo De Paul vive una gran temporada en Atlético de Madrid. El volante campeón del mundo con la selección argentina ha tenido más minutos en el equipo de Diego Simeone y los retribuye con buenas actuaciones. Este domingo no fue la excepción y el jugador formado en Racing Club de Avellaneda le dio la victoria al Colchonero con un golazo que será considerado entre los mejores de su carrera.

Después del partido, De Paul declaró: “Quedan dos puntos para alcanzar el objetivo, lo queremos conseguir lo antes posible. ¿El gol? Cuando estoy en el borde del área sé que tengo que terminar la jugada para que no suceda una contra ni nada de eso. No voy a decir que buscaba patear ahí pero intenté hacer el gol. Todo el año hemos intentado encontrar las explicaciones de la diferencia en el rendimiento en casa y fuera. Lo hemos intentado de todas las maneras, por una u otra cosa no ha salido. Lo bueno hay que reforzarlo y mejorar lo malo”.

Con este resultado, Atlético de Madrid llegó a 70 puntos a falta de tres fechas para el final y está en el cuarto lugar de la tabla en la Liga de España. Está a un punto de lograr el objetivo de entrar nuevamente a la Champions League la temporada que viene.