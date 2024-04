De qué hablará Rodrigo de Paul en la serie documental sobre su vida: "Quiero que la conozcan"

De Paul y su amistad con el hermano de Tini Stoessel

"Esto surgió un poco también por contar mi vida, por desactivar un par de pavadas que se dijeron a lo largo de mi carrera, de mi vida personal y de todo lo que viví", confesó De Paul en Rumis, ciclo conducido por Sol Pérez y Lizardo Ponce, en el que reveló detalles del proyecto, que aún no tiene plataforma confirmada.

De ese ciclo participa Francisco, el hermano de Tini Stoessel, quien tiene una gran relación con De Paul a tal punto que es el productor ejecutivo de su docuserie. Y en esa entrevista el futbolista del Atlético Madrid aprovechó para tirarle un dardo gracioso a su ¿ex? cuñado, en momentos en los que mucho se habla de Tini Stoessel y se especula con una posible reconciliación con el Campeón del Mundo.

“Como productor, cero. Yo me levanté a las 9 para ir a entrenar y le digo: ‘Fran, ¿vas a venir conmigo?’. Se había acostado tarde la noche anterior. Vuelvo y él seguía durmiendo. Me soltó la mano y encima le pregunté cómo hacíamos esta videollamada. ‘No sé, ¿lo hacemos con el teléfono?’, me dice. ‘¿No tenés una computadora?’. ‘Ay, me olvidé de cargarla...’, me dijo. Así que arrancamos con los malabares desde temprano. Pero bueno, creo que estamos bien”, bromeó Rodrigo.

El sufrimiento de su mamá por su exposición pública

“Quiero que me conozcan en profundidad y creo que la gente merece eso. Entiendo mi imagen controversial y lo entiendo porque yo soy blanco o negro. Por cómo me visto, cómo hablo, por mi vida en general, no paso desapercibido. A través de eso la gente piensa cosas que no son reales y lo hago por mí”, dijo De Paul en otro tramo de la entrevista al ahondar en las razones que lo llevaron a grabar esta serie.

El Campeón del Mundo también habló de cómo su exposición mediática lo afectó puertas adentro, incluso llegando a perjudicar el vínculo con su madre. “Por cosas de mi vida, sumamente injustas, la vi sufrir mucho a mi mamá. Y eso no es que no me lo voy a perdonar yo, porque yo al final podría haber hecho las cosas diferentes, pero sé quién hizo las cosas y con qué intención. Y para mí ahí es una puerta totalmente cerrada, en la que yo nunca voy a perdonar eso”, contó De Paul.

“Yo no soy quién para hacer sufrir a mi mamá. Sí puedo entender que ella como madre sufra por lo que le está pasando a un hijo o se ponga nerviosa en los partidos. A ella le encanta venir a verme, pero hubo un momento en que yo la vi sufrir. Y era esto que decía antes, a veces de morderse la lengua, de no poder contar cosas que eran muy claras y siempre por intentar no meterse, por intentar priorizar un montón de cosas... Yo eso no lo perdono”, puntualizó.

La gloria con la Selección Argentina y una vida privada a los ojos del mundo

La vida de Rodrigo de Paul dio un vuelco gigante en el 2021, cuando el volante se convirtió en pieza clave de la Selección Argentina que ganó la Copa América en Brasil para cortar una sequía de 28 años sin títulos, se separó un par de meses después de su esposa, Camila Homs, y se puso de novio con Tini Stoessel.

“Mi mamá sufrió mucho ese momento, un momento que fue bravo. Pero bueno, supongo que eso te une mucho más. Yo lo hablaba con mi psicóloga -que dicho sea de paso le tuve que cancelar por hacer esta nota, porque tenía que venir ahora- porque estaba en un momento en que no me estaba encontrando, me sentía medio vacío...”, contó De Paul.

“Yo decía: ‘Hago lo que amo, juego cada fin de semana con 50 mil personas, juego en la selección, ¿por qué nada me llena?’. Y tenía que encontrar mi lugar y dejar de ser el papá de mi mamá, papá de mis hermanos, papá de mis amigos. Yo también tengo el derecho de ser hijo, de necesitar un abrazo, de ser hermano, de ser amigo”, agregó el volante de la Selección Argentina.

“En relación a todo lo que ella sufrió y todo eso, nos volvió a unir desde el lado mamá-hijo. De decirle: ‘Mamá, te necesito, vení a tomar unos mates’. Y eso fue desencadenando en que yo me empiezo a ubicar en el lugar que quiero y hoy para mí es súper importante, porque me siento mucho más tranquilo”, contó el futbolista.