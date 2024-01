Enojado, Rodrigo de Paul habría llamado a Tini Stoessel luego de su entrevista

De Paul 1.jpg Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

La controversia se desató cuando Tini, en una entrevista en un programa de streaming, se desentendió de su supuesta implicación en la separación de Rodrigo y Camila. La cantante declaró: "Desde que el mundo es mundo, pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja. Y sucede… Y ahora me van a tildar de que… Yo no me cargué ninguna familia, la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema. No tengo nada que ver con el tema".